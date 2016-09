Ansturm auf Deutschkurse

Die Deutschkurse für Asylwerber im Ute-Bock-Haus sind auf Monate ausgebucht. Dennoch gibt es stets eine große Anzahl an Interessenten. Im Haus wird eine Ausbildung bis Level B2 angeboten, das entspricht guten Sprachkenntnissen.

Am Donnerstag startete die Anmeldung für Deutschkurse für Asylwerber im Ute-Bock-Haus. Bereits um 10.00 Uhr herrschte dichtes Gedränge im Empfangsbereich. Alle Interessierten können sich anmelden, mit einem durchnummerierten Anmeldezettel steht man auf der Warteliste: „Bei Nummer 100 dauert es etwa ein Monat bis man einen Deutschkurs bekommt. Bei Nummer 500 etwa fünf Monate. Dann hat man allerdings eine Deutschkursgarantie bis Stufe B2“, erklärt der Leiter der Bildungsprojekte, Emanuel Hinterbauer.

Deutschkurse bis Level B2 möglich

B2 entspricht schon guten Deutschkenntnissen und wäre außerdem notwendig, um etwa an der Universität Wien zu studieren. Die dafür nötige Prüfung ist allerdings im Ute-Bock-Haus nicht möglich, hier werden nur Prüfungen bis Level B1 angeboten. Die Kurse werden im Keller des Hauses abgehalten und finden zwei Mal in der Woche je zwei Stunden lang statt. „Wir lesen, sprechen, schreiben und hören und machen viel Grammatik. Aber der Fokus liegt auf dem Sprechen“, beschreibt eine der ehrenamtlichen Lehrerinnen.

Die Flüchtlinge fühlen sich wohl und auch wenn es teilweise holprig ist, können sie sich gut verständigen. Ein Kursteilnehmer erzählt: „Ich lebe in Österreich und in Österreich ist die Sprache Deutsch, deswegen muss ich das lernen.“ Die Lehrerin bestätigt die Fortschritte: „Man merkt schon richtig die Fortschritte, wenn ich zurückdenke an April, habe ich mit den einzelnen Personen noch gar nicht kommunizieren können. Jetzt geht das schon voll gut.“

Deutschkurse für Asylwerber seit 2003

Seit 2003 organisiert der Verein Ute Bock Deutsch- und Alphabetisierungskurse für Asylwerber. Die Zielgruppe sind Personen, die im Asylverfahren sind und keine staatliche Unterstützung dafür bekommen. Die Lehrer engagieren sich ehrenamtlich und bieten Kurse bis zur Stufe B2 an. Ute Bock ist nach ihrem Schlaganfall nicht mehr im Tagesgeschäft aktiv ist, aber ihr Werk läuft weiter.

