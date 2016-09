Vier Autos in Auffahrunfall verwickelt

Vier Autos sind am Donnerstag in einen Auffahrunfall in der Donaustadt verwickelt gewesen. Eine 28-jährige Lenkerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Kolonne auf. Sechs Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Auf der Groß-Enzerdorfer Straße mussten am Donnerstag um 13.30 mehrere Autos aufgrund des zähen Verkehrs bremsen. Eine 28-jährige Lenkerin bemerkte aus bisher ungeklärten Umständen das Ende der Kolonne zu spät: „Sie ist aufgefahren und hat dann drei weitere Autos ineinander geschoben“, so Polizeisprecherin Michaela Rossmann.

LPD Wien

Ein Lenker schwer verletzt

Ein Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt, fünf Lenker und Insassen leicht trugen leichte Verletzungen davon. Die Unfallverursacherin selbst blieb unverletzt. Ihre Einvernahme steht noch aus, das soll auch Licht in den Unfallhergang bringen.

LPD Wien

Bei allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein Auto konnte noch von der Unfallstelle gefahren werden, die drei weiteren Pkw wurden von der Feuerwehr entfernt. Die Polizei verzeichnete nur geringe Verkehrsbehinderungen durch den Unfall.