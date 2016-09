Mann überfiel Boutique mit Elektroschocker

Ein Räuber hat am Donnerstagvormittag in einer kleinen Boutique in der Innenstadt die Inhaberin mit einem Elektroschocker attackiert und ihre Handtasche gestohlen. Der Mann ist weiterhin auf der Flucht.

Kurz vor 11.00 Uhr betrat der vermeintliche Kunde das Geschäft und zeigte Interesse an diversen Kleidungsstücken. Er sagte, er wolle sich ein Kleid für seine Frau anschauen, welches sich im hinteren Teil des Geschäftes befand. Als sich die Inhaberin umdrehte, attackierte sie der Mann mit einem Elektroschocker und forderte Geld. Die Frau berichtete der Polizei, dass sie einen Stich und ein Brennen an der Schulter spürte und daraufhin zu Boden ging.

Der Unbekannte griff nach der Handtasche der Frau, welche unter einem Pult stand, und flüchtete. Die 67-jährige Boutique-Inhaberin wurde bei ihrem Sturz leicht verletzt. Sie stand unter Schock. Der Mann flüchtete mit der Handtasche.

Sofortfahndung blieb ergebnislos

Die Inhaberin war zum Zeitpunkt des Raubes alleine im Geschäft. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos. Die Beschreibung war etwas vage. Der Mann war demnach etwa 45 bis 55 Jahre alt. Er war unter anderem mit einem schwarzen T-Shirt und einer Kappe bekleidet und hatte außerdem eine Umhängetasche bei sich. Hinweise - auch vertraulich - wurden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.