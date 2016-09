Groß-Demo legt Ring lahm

Im Zuge der Proteste gegen die Handelsabkommen CETA und TTIP wird heute auch in Österreich demonstriert. Bis zu 25.000 Menschen sind laut Polizei alleine in Wien angemeldet, der Ring wird deswegen am Nachmittag für Autos und Öffis teilweise gespert.

In Österreich und Deutschland finden heute zahlreiche Demonstrationen gegen CETA und den „großen Bruder“ TTIP statt. Ein Bündnis von Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Initiativen will in fünf österreichischen und sieben deutschen Städten auf die Straße gehen.

Sammelpunkt für die Großdemonstration gegen TTIP und CETA wird in Wien der Resselpark sein. Vom Karlsplatz geht es um 15.00 Uhr über die Lothringerstraße und den Schwarzenbergplatz auf den Ring, und weiter zum Parlament. Dort findet gegen 17.00 Uhr die Abschlusskundgebung statt, geplantes Ende der Demonstration ist um 18.00 Uhr.

„Unbedingt großräumig ausweichen“

Bereits ab 14.00 Uhr wird der Ring bis zum Ende der Kundgebung ab dem Karlsplatz für Autos gesperrt sein. Einschränkungen gibt es auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Straßenbahnlinie 2 fährt während der Demonstration nicht zwischen Schwedenplatz und Dr.-Karl-Renner-Ring, die Linie D nur zwischen Nussdorf und Dr.-Karl-Renner-Ring. Umgeleitet werden die Linien 1 und 71.

Bereits zu Mittag kann es im 1. Bezirk zu Sperren wegen der Peaceparade und im 2. Bezirk wegen einer ersten Kundgebung zur TTIP kommen.

Verkehrsservice: Die Frequenzen von Radio Wien sind 89,9 und 95,3.

Die Radio Wien-Verkehrsredaktion und die Autofahrerclubs befürchten Staus auf dem Franz-Josefs-Kai, der Praterstraße, der Unteren und Oberen Donaustraße, der Franzensbrückenstraße, auf der Vorderen und Hinteren Zollamtsstraße, weiters auf der gesamten Zweierlinie vom Heumarkt bis zur Alser Straße sowie auf allen Zufahrten zum Ring (etwa Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Rechte Wienzeile). Es wird daher empfohlen, „unbedingt großräumig auszuweichen“.

Ähnliche Demo bereits im Vorjahr in Wien

Bereits im Vorjahr gab es eine Demonstration gegen die Freihandelsabkommen in Wien. Laut Polizei sind in Wien 6.000 Menschen auf die Straße gegangen, laut Veranstalter waren es bis zu 15.000. Die Demonstration führte damals vom MuseumsQuartier zum Parlament - mehr dazu in Tausende bei Protest gegen TTIP.