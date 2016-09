Wiens größte Synagoge öffnet ihre Türen

Die Israelische Kultusgemeinde veranstaltet heute zum vierten Mal einen Tag der offenen Tür. Interessierte können sich dabei die Synagoge in der Seitenstettengasse in der Inneren Stadt ansehen und mehr über die jüdische Religion erfahren.

Am Tag der offenen Tür wird im Stadttempel in der Seitenstettengasse das jüdische Leben mit seinen Feiertagen und seinen Ritualen präsentiert. Außerdem vermitteln Konzerte, etwa von Sandra Kreisler oder dem Jüdischen Chor, lebendige jüdische Kultur. Darüber hinaus gibt es koscheren Wein zu verkosten.

In die jüdische Geschichte Wiens kann man bei einer Führung durch den jüdischen Friedhof in Währing eintauchen. Dieser war ab seiner Eröffnung 1784 bis in die 1880er-Jahre die Hauptbegräbnisstätte der Wiener Jüdischen Gemeinde, eine Historikerin wird dort über das Leben jüdischer Bewohner in Wien im Laufe der Jahrhunderte berichten.

APA/Andreas Pessenlehner

Rund 4.000 Besucher erwartet

Im Stadttempel ist derzeit auch die Ausstellung „Jüdische Flüchtlinge in Österreich“ zu sehen. Gedenktafeln im Stadttempel - der Hauptsynagoge in Wien -, sollen an die dunkle Zeit der Judenverfolgung erinnern. Die Synagoge wurde 1826 erbaut und hat als einziges jüdisches Bethaus die Zerstörung durch die Nationalsozialisten überstanden.

Die Veranstalter erwarten zum Tag der offenen Türe rund 4.000 Besucher. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Aus Sicherheitsgründen müssen Besucher aber einen Lichtbildausweis mitnehmen.

Auch Tanzschulen laden zum Tag der offenen Türe

Aber nicht nur die Israelitische Kultusgemeinde erlaubt am Sonntag Einblicke: Auch die Wiener Tanzschulen öffnen ihre Türen und laden zum Schnuppern ein. Alle Wienerinnen und Wiener, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene können an diesem Tag von 18 bis 21 Uhr kostenlos die große Vielfalt des Kursangebotes kennenlernen.

Einen Blick kann man etwa auf Paar-, Single-, Senioren- oder Jugendkurse werfen oder auch einen Perfektionsabend besuchen. Ebenso gibt es Blitzkurse, optimal zum Auffrischen vor Bällen, Hochzeiten oder anderen Anlässen. Rund dreißig Wiener Tanzschulen nehmen teil, der Eintritt ist kostenlos und unverbindlich.

