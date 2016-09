Priscilla Presley für Elvis-Konzert in Wien

Wer 2017 in die Wiener Stadthalle pilgert, bekommt es mit einem echten Presley zu tun - oder besser gesagt: Mit einer echten Presley. Priscilla Presley, Ehefrau des „King“, wird für ein Konzert am 22. Mai als besonderer Gast angekündigt.

Heißt es heutzutage „Elvis in Concert“, dann erwartet Fans meist ein Zusammenschnitt aus Filmaufnahmen und Einspielungen. Diesmal wartet die Stadthalle mit allerdings mit einem besonderen Gast auf: Priscilla Presley hat sich für eine Visite in Wien angekündigt.

Unter dem Motto „The King live on Screen: The Wonder of You“ gibt es am 22. Mai die bekanntesten Stücke des legendären Musikers zu erleben, die von Filmaufnahmen begleitet werden. Musikalisch wird dafür gleich ein ganzes Orchester für die Produktion der Elvis Presley Enterprises aufgestellt.

Dabei handelt es sich auch um die Fortsetzung einer Veröffentlichung aus dem Vorjahr, für die Gesangsspuren des „King“ mit orchestraler Umrahmung aufgeputzt wurden. „The Wonder of You“ ist somit die Fortsetzung des Albums „If I Can Dream“.

„Ich empfinde es als eine große Ehre, an der Produktion und Präsentation dieser Konzertreihe mitzuwirken, die aus diesen beiden gelungenen und erfolgreichen Alben und der Zusammenarbeit mit einem hochkarätigen Symphonieorchester hervorgeht“, wird Priscilla Presley in einer Ankündigung zitiert. Sie wolle im Rahmen dieser Tournee dem Publikum aus dem gemeinsamen Leben mit Elvis erzählen.