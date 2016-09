Unfall im Baumarkt: 17-Jähriger in Lebensgefahr

In Penzing hat sich heute ein schwerer Arbeitsunfall ereignet: Ein 17-jähriger Baumarktmitarbeiter wurde von herabfallenden Platten getroffen und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde per Hubschrauber ins Spital gebracht.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst unklar. Der 17-Jährige dürfte in dem Baumarkt in der Bergmillergasse aber mit dem Abladen von Schalungsplatten beschäftigt gewesen sein, als ein Windstoß eine der Platten erfasste. Diese fiel auf den Baumarkt-Mitarbeiter, der zu Boden ging und mit dem Kopf auf ein Eisenverankerung stürzte, wie die Berufsrettung berichtete. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.

Per Rettungshubschrauber in Spital gebracht

Ein 39-jähriger Kollege zog sich bei dem Vorfall gegen Mittag Prellungen im Schulterbereich und am Oberkörper zu. Mehrere Rettungsteams versorgten den Schwerverletzten notfallmedizinisch, er schwebt in Lebensgefahr. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ flog den Patienten „umgehend“ ins Krankenhaus, hieß es. Sein Kollege wurde zur weiteren Versorgung ebenfalls in ein Spital gebracht.