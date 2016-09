1,5 Kilo Heroin gefunden - Festnahme

In Hernals hat die Polizei einen mutmaßlichen Heroindealer verhaftet: Der 25-jährige Serbe soll über längere Zeit große Mengen der Droge nach Wien gebracht und verkauft haben. In seiner Wohnung wurden 1,5 Kilo Heroin gefunden.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (Suchtgiftgruppe 1) ermittelten wochenlang gegen den Verdächtigen. Schließlich wurde der Mann, der an mehreren Adressen logierte, festgenommen und die Hausdurchsuchung in der Mariengasse durchgeführt. „Die Ermittler sind durch Hinweise von Abnehmern auf den Mann gekommen. In weiterer Folge wurden unter anderem Observationen durchgeführt, um auch Beweise zu sammeln, die vor Gericht halten“, so ein Sprecher der Polizei.

LPD Wien

Geplante Deals, kein Zufallsverkauf

In seiner Wohnung in Hernals stellten die Kriminalisten nicht nur die 1,5 Kilo Heroin, sondern auch geringere Mengen an Kokain und Cannabis sicher. Neben den Drogen wurden in der Wohnung „typische Dinge, die ein Drogendealer verwendet“, also Streckmittel, SIM-Karten und Mobiltelefone gefunden. Der Serbe sitzt in Haft, die Ermittlungen bezüglich seiner Abnehmer dauern an.

Grundsätzlich geht die Polizei aber davon aus, dass der 25-Jährige geplante Deals durchführte und nicht auf Zufallsverkäufe setzte. „Die weiteren Ermittlungsschritten sind nun einerseits herauszufinden, welche Endabnehmer hat es noch in Wien gegeben und andererseits: War er nur ein Zwischenhändler und woher ist das Heroin gekommen“, so der Polizeisprecher.