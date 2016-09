BV-Wahl: Gemischte Stimmung

Die Wiederholung der Bezirksvertretungswahl in der Leopoldstadt ist geschlagen. Um 17 Uhr haben die Wahllokale geschlossen. Mit einer ersten Hochrechnung wird nach 18 Uhr gerechnet, die Stimmung am Wahltag war gemischt.

Die erste Wiederholung einer Wahl in Wien ist Geschichte: In der Leopoldstadt haben die Wahllokale - wie in der Hauptstadt üblich einheitlich um 17.00 Uhr - geschlossen. Nun wird ausgezählt. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird spätestens um 19.30 Uhr gerechnet.

Die Wahl wird auch deshalb so genau beäugt, weil sie von einigen Experten als Probelauf für die Wiederholung der Stichwahl zum Bundespräsidenten gesehen wird. Außerdem gab es im Vorfeld einige Probleme, vor allem mit den Wahlkarten, bei denen sich der Kleber löste - mehr dazu in Leopoldstadt wählt erneut Bezirksvertretung und BV-Wahl: Wahlkartentausch „einzige Option“.

Stimmung vor den Wahllokalen gemischt

Vor dem Wahllokal in der Kleinen Sperlgasse nahe des Karmelitermarkts war die Stimmung gemischt. „Ich finde es eine Posse, Nestroy kann man da sagen“, meinte eine Frau gegenüber Radio Wien. „Das halte ich aus, die Bundespräsidentenwahl ärgert mich ein bisschen mehr“, zeigte dagegen ein Wähler zumindest ein wenig Verständnis. „Wenn es denn sein muss - weil es ist mein Österreich und ich liebe mein Österreich“, urteilte eine ältere Dame.

Beim Schutzhaus Wasserwiese im Prater, dem Wahlsprengel 85 kennt man sich, den Schrebergärtnern ist ihre Wahlpflicht noch viel wert: „Ein echter Wiener soll wählen gehen, sage ich immer - solange wir noch die Möglichkeit dazu haben“, so ein Wähler. Eine Frau sieht das ähnlich: „Jahrhunderte haben wir gekämpft, dass die Frauen wählen dürfen und dann gehen wir nicht? Das wär ein Unsinn!“

Auch im Stuwerviertel kamen die Anrainer zur Wahl: „Das kann doch passieren, wir sind doch alle Menschen. Fehler kann ein jeder machen. Und bitte, machen wir das halt noch einmal“, meinte ein Mann. „Ich bin ja eigentlich aus Deutschland und sowas habe ich echt noch nie erlebt in den 15 Jahren, die ich wählen gehe. Dass so x-mal wiederholt werden muss“, so ein Mann aus Deutschland, der als EU-Bürger bei Bezirksvertretungswahlen ebenfalls wahlberechtigt ist.

Ausgangsposition mit knappen Abständen

Die Ausgangsposition war jedenfalls spannend: Derzeit stellt die SPÖ mit Karlheinz Hora den Bezirkschef. Sie erreichte bei der ursprünglichen Bezirkswahl 2015 mit insgesamt 17.499 Stimmen (38,64 Prozent) klar den ersten Platz. Danach wird der Abstand allerdings marginal: Die Grünen kamen auf 10.031 Stimmen (22,15 Prozent) und die FPÖ auf 10.010 Stimmen (22,10 Prozent).

Für die ÖVP entschieden sich beim ersten Durchgang 3.207 Wähler (7,08 Prozent), für NEOS 2.573 (5,68 Prozent). Wien Anders (auf dem Stimmzettel als ANDAS zu finden, Anm.), ein Bündnis unter anderem aus KPÖ und Piraten, schaffte es mit 1.255 Stimmen (2,77 Prozent) in die Wahlstatistik, in der auch noch vier weitere Kleinstparteien zu finden sind. Die Mandatsverteilung resultierte aus dem Ergebnis: 24 SPÖ, 14 Grüne, 14 FPÖ, 4 ÖVP, 3 NEOS, 1 ANDAS.

