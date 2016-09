Dieb misshandelt: Polizist erneut vor Gericht

Ein Polizist steht heute vor dem Oberlandesgericht: Er soll im Vorjahr bei einer Amtshandlung einen Taschendieb misshandelt haben. Im März wurde der Angeklagte im Zweifel freigesprochen, der Staatsanwalt legte Berufung ein.

Ein Anrainer hatte am 28. Juli 2015 das Geschehen in der Nähe des Pratersterns mit seinem Smartphone mitgefilmt und spielte das Video den Medien zu. Der Video-Mitschnitt zeigt, wie der Festgenommene ruhig und mit am Rücken gefesselten Händen an einer Hauswand steht. Wenig später packt ihn der Angeklagte am Hals und stößt ihn zu Boden. Da die Arme des 27-Jährigen fixiert sind, schlägt er mit dem Kopf auf dem Asphalt auf - mehr dazu in Dieb misshandelt: Polizist muss vor Gericht.

In erster Instanz im Zweifel freigesprochen

In erster Instanz wurde der Polizist im März vom Vorwurf der versuchten Körperverletzung dennoch freigesprochen. Der Angeklagte argumentierte damals damit, dass er dachte, der Verdächtige wolle auf seinen Kollegen eintreten. Daraufhin habe er ihn „zu schnell“ zu Boden gebracht. Vor Gericht hat sich das nicht klären lassen, weil die Füße auf dem Video nicht zu sehen waren - mehr dazu in Misshandlung: Polizist freigesprochen.

Deshalb sprach der Richter den Beschuldigten auch im Zweifel frei. Dem Polizisten kam dabei offenbar auch zu Gute, dass das Opfer nicht vor Gericht erschienen ist und keine Aussage tätigte. Der 27-Jährige ist einen Tag nach der Amtshandlung am Praterstern in Wiener Neustadt erneut bei einer Straftat, einem Autoeinbruch, ertappt worden und hat sich inzwischen nach Deutschland abgesetzt.