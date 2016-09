Vorwürfe an Stadt nach Torbogen-Crash

Schwere Vorwürfe gibt es gegen den Bezirk nach dem teilweisen Gebäudeeinsturz auf der Breitenfurter Straße in Liesing. Ein Lkw rammte dort einen Torbogen. Die Gefahrenstelle war laut Anrainern seit langem bekannt.

900 Unterschriften sammelte die Bürgerinitiative bei einer Petition. Dazu wurden zahlreiche Briefe an Bezirks- und Stadt-Politiker geschrieben - offenbar ohne Wirkung. Denn immer wieder blieben zu hohe Lkw im Torbogen in Kalksburg stecken oder verursachten Schrammen oder andere Schäden - mehr dazu in Gebäudeteileinsturz nach Lkw-Unfall.

Lichtwarnanlage wenig Wirkung

Die Installation einer Lichtwarnanlage vor ein paar Jahren war nutzlos, sagte Herbert Modritzky von der Bürgerinitiative gegenüber Radio Wien. „Leider halten sich die Lkw-Fahrer nicht daran und so kommt es zu haarsträubenden Situationen. Aus unserer Sicht ist das höchst gefährlich. Denn auch gestern hätten Menschen zu schaden kommen können“, so Modritzky.

Modritzkys Vorschlag war schon vor dem Unfall ein Balken aus Plastik vor dem Torbogen, um zu hohe Lkws am Durchfahren zu hindern - oder eine Kamera. Beides sei schwer umsetzbar, heißt es aus dem Bezirk. Denn viele Lkw-Fahrer hätte wohl auch das nicht an der Durchfahrt abgehalten. Wie lange die Breitenfurter Straße für die Sanierungsarbeiten gesperrt bleiben muss, ist noch unklar.