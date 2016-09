Leiche von 26-Jähriger aus Donau geborgen

Die Leiche einer 26-Jährigen ist am Montag in der Donau geborgen worden. Die Italienerin galt nach einem Badeunfall in der Vorwoche als vermisst. Die tote Frau wurde im Rechen des Kraftwerks Freudenau gefunden.

Die junge Frau war vor einer Woche mit einem 22-jährigen Freund in der Nähe der Reichsbrücke in der Donau schwimmen gewesen. Die Frau tauchte dabei unter Wasser und kam nicht mehr hoch. Eine große Suchaktion war zunächst erfolglos. Beide Schwimmer waren alkoholisiert. Sie seien beide im Wasser geschwommen, kurz untergetaucht und die Frau sei nicht mehr aufgetaucht, berichtete der 22-Jährige. Der Mann habe bemerkt, dass sich die Strömung verstärkt hatte. Ein Passant hatte um 22.55 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert.

Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer gab es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion soll jetzt Aufschlüsse über die genauen Todesumstände geben - mehr dazu in 26-jährige Frau in Donau untergegangen.

Weiterer Badeunfall an der Donau

Vergangene Woche kam es an der Donau erneut zu einem Badeunfall. Auf der Donauinsel nahe der Reichsbrücke ist ein 39-Jähriger untergegangen und für bis zu zwei Minuten unter Wasser gewesen. Passanten zogen ihn aus dem Wasser - mehr dazu in Erneut Badeunfall an der Donau.