Junger, urbaner Trachtentrend in Wien

Die Volkstracht vom Land ist in der Stadt angekommen, zumeist als Party-Outfit auf rustikalen Events, die zum zünftigen Aufbrezln einladen. So startet am Mittwoch die Wiener Wiesn auf der Kaiserwiese im Prater.

Die Modebranche reagiert auf den Trachtentrend und erweitert ihr Repertoire in diese ländliche Richtung. Von der Schürze bis zum Kropfband für Trachten, die mit der Zeit gehen, gibt es aktuell im Einkaufszentrum Q19 in Döbling einen Pop-up-Store von „Modepalast“. Die Hersteller sind mittlerweile nicht nur in den Herkunfts-Bundesländern von Trachten ansässig. Junge, urbane Trachtenmode und -accessoires gibt es mittlerweile auch aus Wien.

Immer häufiger junges Publikum

„Ich stelle schon fest, dass sehr viele, sehr Junge sich dafür interessieren“, so Gabriele Lechner, Veranstalterin von „Mondschein-Design“. Die Organisatorin der Trachtenwochen May-Britt Alroe-Fischer führt ein konkretes Beispiel an: „DesignYourDirndl ist so ein Beispiel, die haben sich total konzentriert und spezialisiert auf das Thema Tracht, haben eine sehr junge Linie, wo sie junges Publikum ansprechen und auch der Preis ist entsprechend“

Der Kundenkreis wird jedenfalls größer. Früher waren Dirndl und Co. vor allem ein Bekenntnis zu traditionellen Werten und einer regionalen Zugehörigkeit. Diesen Stempel haben Trachten offenbar hinter sich gelassen. Astrid Wichert, Schmuckkünstlerin aus Bad Aussee meint: „Wir haben sehr viele Kunden aus der Stadt, die sagen sie wollen ein bisschen was Traditionelles haben. Aber nicht ein ganzes Dirndl.“

Pflege der traditionellen Trachtenmode

Zeitlose Trachten in Wien gibt es seit Jahrzehnten bei Tostmann. Das Original Grinzinger Alltagsdirndl oder die Salzkammergut Festtracht kann man hier kaufen - unverkitscht und bodenständig. Hier wird die gute alte Tradition der Trachtenmode gepflegt. Seniorchefin Gexi Tostmann sieht den modischen Trend zur Tracht trotzdem positiv: „Mir gefällt der Trend, ich bin einerseits Puristin, aber andererseits hab ich auch Kitsch sehr gern. Und Tracht und Kitsch, ist eigentlich kein Gegensatz.“

Ob Trachtenmode in der Stadt nur ein flüchtiger Modetrend ist, bleibt offen. Für die Trachtenwochen nächstes Jahr sind jedenfalls schon dreimal so viele Aussteller angesagt wie heuer. Ein Trend, der die Herzen der Trachtenmode-Produzenten höher schlagen lässt.

