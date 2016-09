„Die Tagespresse“ im Theater

Im Internet sorgt das preisgekrönte Satire-Format bereits seit drei Jahren für Begeisterung. Am Dienstag hat „Die Tagespresse“ nun mit der Premiere einer eigenen Show im Rabenhof-Theater auch die Bühne erobert.

Der Twitter-Username des türkischen Präsidenten Erdogan lautet @sultanofturkey, der Zweite Weltkrieg muss wegen Formfehlern wiederholt werden, Richard Lugner putscht sich zum Österreichischen Bundespräsidenten - und bestens integrierte Asylanten verlernen die deutsche Sprache wieder durch den Konsum von Gratiszeitungen.

„Tagespresse“ mit News-Show im Rabenhof Auf der Bühne des Wiener Rabenhofs wird die, wie es heißt, „seriöseste News-Show zwischen Zwettl und Seattle“ aufgeführt.

Eingriff in aktuelle Debatten

Bei der neuen „Tagespresse“-Nachrichtenshow reiht sich Gag an Gag. „Im Stück haben wir einen Mix aus zeitloseren Geschichten und aktuellen Sachen. Generell achten wir immer darauf, was ist aktuell und die Menschen bewegt. Wir wollen immer in aktuelle Debatten eingreifen“, so Tagespresse-Gründer Fritz Jergitsch, der gemeinsam mit den Co-Autoren Jürgen Marschal und Sebastian Huber das Bühnen-Skript verfasste.

zurück von weiter

TV-Newsroom auf der Bühne

Präsentiert werden die Satire-Nachrichten, die oftmals von der Tagespresse online publiziert worden sind, in einem auf der Bühne nachgebauten TV-Newsroom. Anchorman ist Ö1-Journalredakteur Paul Kraker, der die Meldungen mit ernsthafter Miene und sonorem Duktus vorträgt. Geboten werden dazu Reportagen von „Außenreporter“ Peter Klien, der sonst auch für „Willkommen Österreich“ im Einsatz ist - mehr dazu in fm4.ORF.at.

Links: