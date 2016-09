Statiktest: Bagger gegen Torbogen

Der von einem Lkw beschädigte, historische Torbogen in Liesing ist am Mittwoch erneut von einem Bagger angestoßen worden. Dieses Mal aber mit Absicht. Mit der Aktion sollte die Statik der übrigen Mauerteile getestet werden.

Der Bagger testete, ob die Statik des historischen Bogens auf der Breitenfurter Straße standhält. Das Baufahrzeug stupste die Mauer an, um zu sehen, ob noch mehr Hausteile einbrechen. Diese Überprüfung zwischen Statikern, Polizei und Bezirk ergab, dass der Mauerbogen nicht abgerissen werden muss.

Stützmaßnahmen in den nächsten Tagen

In den nächsten Tagen werden laut der zuständigen Bauaufsicht Sicherungs- und Stützmaßnahmen durchgeführt. Wenn diese erfolgreich sind, dann könnte am Freitag beziehungsweise am Montag der unbeschädigte zweite Torbogen wieder für den Verkehr geöffnet werden. Gedacht ist diese Öffnung allerdings nur stadtauswärts für Busse und Autos, nicht aber für Lkws. Autofahrer, die in die Stadt hinein möchten, werden weiter über die Mackgasse umgeleitet.

Am Montagnachmittag rammte ein Lkw in Liesing den Gewölbebogen. Nach einem Gebäudeteileinsturz wurde eine Person von der Feuerwehr gerettet - mehr dazu in Gebäudeteileinsturz nach Lkw-Unfall. Schwere Vorwürfe gab es danach gegen Stadt und Bezirk. Die Gefahrenstelle war laut Anrainern seit langem bekannt - mehr dazu in Vorwürfe an Stadt nach Torbogen-Crash.