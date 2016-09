Räuber attackierten 22-Jährigen mit Messer

Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht auf heute in Wien-Brigittenau von drei Unbekannten überfallen worden. Als er sich weigerte, sein Handy herzugeben, stachen sie mit einem Messer auf ihn ein, so die Polizei.

Das Trio forderte in der Salzachstraße gegen 2.00 Uhr das Mobiltelefon des jungen Mannes. Das Opfer wollte sein Handy jedoch nicht hergeben und wurde daraufhin geschlagen und mit einem Messer attackiert. Die Täter rissen dem 22-Jährigen Bargeld aus der Hosentasche und flüchteten.

Opfer erlitt Stich- und Schnittverletzungen

Der verletzte Mann sagte laut Polizei aus, Alkohol getrunken zu haben und auf dem Heimweg gewesen zu sein, als er überfallen wurde. Er wehrte sich gegen das Trio und behielt sein Telefon bei sich. Nach dem Vorfall ging das Opfer selbst in ein Spital. Dort wurden Prellungen sowie nicht lebensgefährliche Schnitt- bzw. Stichverletzungen an Bein und Hand festgestellt und die Polizei verständigt.

Für eine Sofortfahndung nach den Tätern war damit bereits zu viel Zeit vergangen. Die Polizei sucht nun nach drei Männern. Wer von ihnen zugestochen hat, war unklar. Bei der Beute dürfte es sich um rund 130 Euro gehandelt haben.