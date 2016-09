Frau mit Küchenmesser erstochen

In Wien-Favoriten ist Dienstagvormittag eine 53-jährige Frau in einer Wohnung tot aufgefunden worden. Sie wurde laut Polizei offenbar mit einem Küchenmesser erstochen. Nach ihrem 54-jährigen Lebensgefährten wird gefahndet.

Die Mutter des 54-Jährigen verständigte am Dienstag gegen 8.40 Uhr die Polizei. Sie machte sich laut Polizeisprecher Roman Hahslinger Sorgen, weil sie seit Montag weder die Frau noch den Mann telefonisch erreichen konnte und ihr Sohn nicht wie vereinbart ihren Hund abgeholt hatte. Als die Polizei in der Wohnung des Mannes in der Laxenburger Straße eintraf, fand sie dort die Leiche der Frau.

ORF/Patrick Budgen

Tatwaffe sichergestellt

Die Frau habe Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers, so Hahslinger. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, habe man sichergestellt. Weitere Details wollte die Polizei vorerst nicht bekanntgeben, da „der Beschuldigte noch auf der Flucht ist“, sagte Hahslinger. Das Landeskriminalamt sichert derzeit Spuren.

Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der Getöteten, der laut Polizei nicht erreichbar ist. Nach ihm wird gefahndet. Bei der Frau handelt es sich um eine Niederösterreicherin, bei ihrem Lebensgefährten um einen Wiener. Die beiden waren laut Polizei seit 13 Jahren ein Paar.