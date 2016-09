Ringsperre bei zehntem Night Run

Heute findet die zehnte Ausgabe des „Vienna Night Runs“ statt. Ab 19.20 Uhr ist deshalb die Ringstraße für etwa drei Stunden gesperrt. Auf den Ausweichrouten ist mit Staus zu rechnen, Straßenbahn- und Buslinien werden kurzgeführt.

In den ersten neun Jahren nahmen insgesamt 133.200 Läufer am „Vienna Night Run“ teil, dabei konnten 700.000 Euro an Spenden eingenommen werden. Die Spenden gehen an die Organisation „Licht für die Welt“, die damit Augenoperationen für blinde Menschen in Afrika ermöglichen. Am Dienstag findet der Lauf um den Ring zum zehnten Mal statt.

Thomas Meyer

Organisatoren hoffen auf Teilnehmerrekord

Start- und Zielgelände des Laufs ist bei der Universität Wien auf Höhe des Burgtheaters. Die Organisatoren Hannes und Christine Menitz hoffen auf einen Teilnehmerrekord, aber „auch 2016 stehen der Spaß am sportlichen Miteinander und der karitative Zweck im Vordergrund. Mit der verkehrsfreien Runde am Ring setzen wir nun seit zehn Jahren ein leuchtendes Zeichen, das sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit erfreut und auch in Zukunft weiter wachsen wird.“ Den Startschuss geben Bundesminister Alois Stöger (SPÖ) und Thomas Schäfer-Elmayer, die ebenfalls an dem Lauf teilnehmen.

Die Streckenführung ist auch dieses Jahr der Anlass für eine Ringsperre, die von 19.20 Uhr bis 22.30 Uhr aufrecht sein wird. Durch den blockweisen Start der Bewerbe hofft die Polizei, die Sperren zwischendurch immer wieder aufmachen zu können. Das Radio Wien Verkehrsservice empfiehlt: „Ausweichen können Sie lokal über die Zweierlinie oder besser großräumig über Gürtel oder Handelskai.“ Mit Verzögerungen ist jedoch zu rechnen.

Auswirkungen auf öffentliche Verkehrsmittel

Die Wiener Linien reagieren mit Umleitungen und Kurzführungen einiger Linien. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71 und die Autobus-Linien 1A, 2A, 3A und 74A. Hier die genaueren Informationen:

Linien 1, 2 und D: Umleitung bzw. Kurzführung ab ca. 18:30 bis 22:30 Uhr

Die Linie 1 wird ab 18:45 Uhr umgeleitet. In Fahrtrichtung Prater Hauptallee verkehrt sie ab der Haltestelle Kliebergasse über die Strecke der Linie 18 bzw. O. In Fahrtrichtung Stefan-Fadinger-Platz fährt sie ab der Haltestelle Hintere Zollamtsstraße über die Strecke der Linie O bzw. 18.

Die Linie 2 wird ab 18:45 Uhr kurzgeführt bzw. umgeleitet. Sie fährt dann von Ottakringer Str./Erdbrustgasse via Reichsratsstraße bis Dr. Karl-Renner-Ring und wieder retour bzw. von Friedrich-Engels-Platz ab der Haltestelle Taborstraße/Heinestraße über die Nordbahnstraße bis zum Praterstern und wieder retour.

Die Linie D wird ebenfalls ab 18:45 Uhr kurzgeführt. Sie fährt von Nußdorf bis zur Börse bzw. von Hauptbahnhof/Alfred-Adler-Straße bis zum Schwarzenbergplatz.

Die Linie 71 fährt ab 18:30 Uhr in Fahrtrichtung Börse nur bis zum Schwarzenbergplatz und von dort wieder zurück zum Zentralfriedhof.

Autobuslinien 1A, 2A und 3A: kein Betrieb ab 19 Uhr

Die Autobuslinien 1A, 2A und 3A werden um ca. 19 Uhr eingestellt.

Autobuslinie 74A: Kurzführung von 19:30 bis 22:00 Uhr

Die Busse der Linie 74A in Fahrtrichtung Stubentor werden bei der Haltestelle Landstraße kurzgeführt.

