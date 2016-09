Gutachten kritisiert „Glaspalast“-Abriss

Aufregung um Harry Glücks „Glaspalast“ in der Rathausstraße: Der leer stehende Bürobau im Eigentum der Wien Holding soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Laut einem Gutachten wäre aber ein Umbau günstiger gekommen.

„Die Baukosten der Variante Umbau liegen im Mittel um ca. 6,5 Mio. Euro bzw. 20 Prozent niedriger als jene der Variante Neubau“, heißt es in internen Gutachten, das im Auftrag der Wien Holding und der MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement) erstellt worden war. Dieses wurde nun dem ORF Wien, der „Krone“ und der „Presse“ zugespielt. Für die Sanierung wären dieser Untersuchung zufolge 19,6 bis 29,4 Millionen Euro zu veranschlagen, für einen Neubau 27,8 bis 37,2 Millionen Euro.

APA/Helmut Fohringer

Gebäude „nicht mehr zeitgemäß“

Die mit dem Projekt betraute Wiener Standortentwicklung GmbH (WSE) sieht das anders. Das bestehende Gebäude entspreche modernen baulichen Gegebenheiten nicht mehr, so ein WSE-Sprecher zu APA. So seien beispielsweise die Deckenhöhen, Belichtung oder die Fluchtwege nicht mehr zeitgemäß. Überdies wären bei der Sanierung große Eingriffe in die Statik notwendig gewesen - was mit einem entsprechenden Risiko verbunden wäre. Dies sei auch im Gutachten vermerkt gewesen. Überdies habe man sich letztlich auch ob der leichteren Vermietbarkeit für einen Neubau entschieden.

Die Wien Holding argumentierte bereits bei der Bekanntgabe des Abrisses, dass der 1980 entstandene Bürowürfel den modernen Anforderungen nicht mehr entspreche. Die Schleifung passiere außerdem im Einvernehmen des Architekten, hieß es damals.

Investor für Neubau gesucht

In dem markanten Gebäude in der Rathaushausstraße befand sich einst das städtische Rechenzentrum. Nun ist ein neues Büro- und Geschäftshaus mit Tiefgarage geplant. Dieses Projekt soll mit Hilfe eines Investors realisiert werden. Dieser wird gerade im Rahmen eines internationalen, zweistufigen Verkaufsverfahrens gesucht. „Das Interesse ist sehr groß“, berichtete der WSE-Sprecher. Auch einige namhafte Immobilienentwickler hätten Interesse bekundet.

APA/SCHUBERT UND SCHUBERTH ZT-KG

Die Interessensbekundungen würden nach der Deadline geprüft. In einer zweiten Runde müssen dann verbindliche Angebote abgegeben werden. Bis Ende des Jahres soll ein Investor gefunden werden. Die Stadt Wien bleibt aber jedenfalls auch weiterhin Eigentümerin der Liegenschaft. Im Fall eines Zuschlags wird entweder das Baurecht oder die zur WSE gehörende Projektgesellschaft, die das Baurecht innehat verkauft. Die WSE steht im Eigentum der städtischen Wien-Holding. Sollte kein adäquater Investor gefunden werden, gebe es „immer noch die Option der Eigenumsetzung“, so der Sprecher.