Ausbau der Zugsstrecke Wien - Bratislava

Die Strecke zwischen Wien und der slowakischen Hauptstadt ist nicht elektrifiziert und eingleisig. Mit dem heutigen Spatenstich für den Ausbau soll sich das ändern. Die Kosten betragen rund 505 Millionen Euro.

Die Bahnstrecke zwischen Wien und Bratislava ist 37 Kilometer lang, derzeit sitzt man dafür eine Stunde und fünf Minuten im Zug. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und eingleisig. Der Ausbau startet im Wiener Bereich, wo die ersten 7,5 Kilometer modernisiert werden. Nach Fertigstellung im Jahr 2023 sollen die Züge mit bis zu 160 Stundenkilometer unterwegs sein können. Die Fahrzeit kann somit deutlich reduziert werden.

Deutlich kürzere Intervalle möglich

Für die Pendler dürfte interessant sein, dass darüber hinaus deutlich kürzere Intervalle möglich sein. Die Stationen entlang der Strecke sollen ebenfalls grundlegend erneuert werden. Außerdem wird es eine neue Station in der Nähe der Seestadt Aspern geben, und somit auch einen neuen Knoten mit der U2. Die beiden Eisenbahnkreuzungen Contiweg und Hirschstettnerstraße werden aufgelöst und durch Straßenunterführungen ersetzt.

Auf der Weststrecke weitet die ÖBB währenddessen ihr Angebot zwischen Wien und Salzburg aus. Die Intercity-Züge werden durch neue Railjets ersetzt, an Bord gibt es dann unter anderem Kinderkino. Die Railjets halten zudem an zusätzlichen Stationen - mehr dazu in Weststrecke: Neue ÖBB-Züge mit Kinderkino.