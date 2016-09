KHM zeigt „Hase mit den Bernsteinaugen“

Zu seinem 125. Jubiläum zeigt das Kunsthistorische Museum bei der Langen Nacht der Museen den berühmten „Hasen mit den Bernsteinaugen“. Das Japanische Kunstwerk ist aus dem gleichnamigen Roman von Edmund de Waal bekannt.

Bei der Langen Nacht der Museen am 1. Oktober öffnen über 700 österreichische Museen ihre Tore zum Kombipreis. Das Kunsthistorische Museum feiert gleichzeitig sein 125. Jubiläum und kündigt dafür ein umfangreiches Programm an. Unter anderem soll der „Hase mit den Bernsteinaugen“ erstmals in Wien ausgestellt werden. Das japanische Netsuke erreichte durch den gleichnamigen Bestseller von Edmund de Waal Weltberühmtheit.

KHM-Museumsverband/Michael Harvey

Von Dienstmädchen vor den Nazis gerettet

Ein Netsuke ist ein verzierter Knopf aus Elfenbein oder Holz, mit dem eine Tasche an einem Kimono befestigt werden kann. Im 19. Jahrhundert war es bei den Reichen und Mächtigen Europas Mode, solche kleinen japanischen Kunstwerke zu sammeln. Damals gelangte auch der „Hase mit den Bernsteinaugen“ mit 263 anderen Netsuke in den Besitz der jüdischen Familie Ephrussi, die Vorfahren Edmund de Waals, der anhand dieser Sammlung seine bewegte Familiengeschichte aufarbeitete und einen Bestseller schrieb.

Von Wien aus kontrollierten die Ephrussis den europäischen Getreidehandel, führten lukrative Bankgeschäfte und sammelten Kunstwerke, bis sie von den Nazis vertrieben wurden. Die Familie verstreute sich über die ganze Welt. Die meisten ihrer Besitztümer wurden enteignet und „arisiert“. Nur die Netsuke-Sammlung - darunter der „Hase mit den Bernsteinaugen“ - konnte von einem Dienstmädchen der Familie gerettet werden.

Ausstellungshinweis: „during the night (Des Nachts)“ von 11. Oktober 2016 bis 29. Jänner 2017 im Kunsthistorischen Museum, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien.

Sein Auftritt bei der Langen Nacht der Museen soll auf die am 11. Oktober beginnende Edmund de Waal-Ausstellung mit dem Titel „during the night“ oder „Des Nachts“ einstimmen. Mehrere wiedergefundene Stücke der Ephrussi-Sammlung sollen dabei im Kunsthistorischen Museum zu sehen sein.

130 Wiener Museen in einer Nacht

Die Lange Nacht der Museen bietet einmal im Jahr die Gelegenheit mehrere Museen zum Kombipreis zu besichtigen. Heuer findet sie bereits zum 17. Mal statt. Mit dabei sind dieses Jahr mehr als 130 Wiener Sehenswürdigkeiten, darunter das Kunsthistorische Museum und das Wien Museum am Karlsplatz, aber auch die Urania Sternwarte und die Spanische Hofreitschule.

Links: