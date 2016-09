Kopfhörerspezialist AKG sperrt zu

In Wien sperrt wieder ein Traditionsunternehmen zu: Der 1947 gegründete Mikrofon- und Kopfhörerspezialist AKG schließt sein Werk in Liesing. Die 131 Mitarbeiter erfuhren davon am Dienstag in einer Betriebsversammlung.

Die Ankündigung, das Werk zu schließen, kam für die AKG-Mitarbeiter laut Radio-Wien-Informationen aus heiterem Himmel. „Das Ganze ist das Ergebnis eines langen Prozesses gewesen, wo man sich überlegt hat, wie man mit dem Wettbewerb und den veränderten Kundenbedürfnissen umgehen soll“, erklärte Christoph Mielke für den Mutterkonzern Harman im Interview mit Radio Wien.

Der Standort Österreich werde mit allen seinen Bereichen geschlossenen und das AKG-Werk auf der Laxenburger Straße voraussichtlich nur noch bis Juni 2017 weitergeführt. „Wir haben jetzt begonnen, mit jedem Mitarbeiter einzeln zu sprechen, wie die nächsten Monate und auch die Zeit nach 2017 aussehen kann“, so Mielke.

Verlagerung ins Ausland

Als Antwort auf die Wettbewerbsherausforderungen habe Harman Kompetenzzentren errichtet, um Synergien zu nützen, die sich jedoch alle außerhalb von Österreich befänden, so Mielke. Diese Kompetenzzentren sollen in Zukunft auch derzeit in Wien angesiedelte Bereiche übernehmen. Einigen Mitarbeitern soll laut Radio-Wien-Informationen bereits das Angebot gemacht worden sein, für die Firma ins Ausland zu gehen, etwa nach Deutschland oder Ungarn.

Gründung mit Handvoll Mitarbeitern

AKG begann 1947 in Wien mit einer Handvoll Mitarbeiter zuerst mit der Herstellung von Mikrofonen. 1949 brachte die Firma dann ihre ersten Kopfhörer auf den Markt. In den 1950er Jahren expandierte AKG nach Deutschland, zudem gab es zahlreiche Vertriebspartner in Europa und den USA, in den 1960ern kamen auch Südamerika und der damalige Ostblock als Märkte dazu.

1984 ging AKG an die Börse und expandierte weiter stark, unter anderem in die USA. 1993/94 verließ das Unternehmen die Börse wieder und bekam einen neuen Eigentümer: Harman International Industries. AKG wurde restrukturiert, das Angebot gestrafft.

