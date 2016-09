Frau erstochen: Todesursache war Verbluten

Die 53-jährige Frau, die am Dienstag tot in einer Wohnung in Wien-Favoriten aufgefunden wurde, ist laut ersten Obduktionsergebnissen verblutet. Nach ihrem tatverdächtigen Partner wird weiter gefahndet.

Die Frau erlitt mehrere tiefe Messerstiche im Hals- und Oberkörperbereich. Laut Polizei steckten noch zwei Messer in ihrer Brust. Gefunden wurde die Tote am Dienstagvormittag von ihrer Mutter und der Mutter ihres 47-jährigen Lebensgefährten in dessen Wohnung in der Laxenburger Straße. Sie lag in einem Bett im Schlafzimmer - mehr dazu in Mordverdächtiger weiter flüchtig.

zurück von weiter

Mehrere Wohnungen nach Mann durchsucht

Die Fahndung nach 47-Jährigen war bisher erfolglos. Es wurden mehrere Wohnungen durchsucht, wo sich der 47-Jährige Wiener aufhalten könnte, so die Polizei. Die Mutter des mutmaßlichen Täters und weitere Zeugen in seinem Bekanntenkreis sind bereits befragt worden. Zeugen aus der Familie des Opfers müssen noch befragt werden. „Es wird versucht, über die restlichen Einvernahmen noch herauszufinden, was ein mögliches Motiv sein könnte und wo er sich aufhalten könnte,“ sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA.

Die Frau und der 47-Jährige waren seit 13 Jahren ein Paar. Laut Zeugenaussagen soll das Paar eine „On-off-Beziehung“ geführt haben. Zum Tatzeitpunkt sollen die beiden jedoch getrennt gewesen sein. Der 47-Jährige hat eine Ex-Frau und mit ihr eine 22-jährige Tochter.