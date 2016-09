Frau tot aus Donaukanal geborgen

Die Leiche einer 25- bis 35-jährigen Frau ist Mittwochfrüh aus dem Wiener Donaukanal geborgen worden. Die Todesursache ist unklar, die Polizei geht aber von Ertrinken aus. Auch die Identität der Frau ist noch nicht geklärt.

Ein Mann war am Kanal auf der Höhe Franz-Josef-Kai in der Innenstadt spazieren und entdeckte den leblosen Körper, der sich in einem Halteseil verfangen hatte. Er alarmierte die Polizei, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen, bestätigte Sprecher Paul Eidenberger einen Bericht des „Kurier“.

Die Todesursache ist unklar. Die Frau lag nur kurz im Wasser. Die Polizei geht von Ertrinken aus, eine gerichtliche Obduktion wurde jedoch angeregt. Die Identität der Frau stand am Mittwochnachmittag noch nicht fest. Die etwa 25- bis 35-Jährige hatte weder Ausweis noch andere persönliche Gegenstände bei sich. Sie war 1,70 Meter groß und 60 Kilogramm schwer und hatte einen dunklen Teint.

