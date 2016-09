Gemeinderat: Misstrauensantrag gegen Wehsely

Bei der Sitzung werden besonders die Leopoldstadt-Wahl und der Misstrauensantrag gegen Stadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) für Diskussionen sorgen. Schanigärten und Vergnügungssteuer folgen im Landtag am Freitag.

NEOS-Fragestunde zu Wahlkarten

Mehr als 50 Tagesordnungspunkte stehen bei der Auftaktsitzung am Programm. Spannend könnte es aber bereits in der Fragestunde am Vormittag werden. Denn dort thematisieren die NEOS die schadhaften Wahlkarten beim Urnengang in der Leopoldstadt. Die Pinken wollen vom für Wahlen zuständigen Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) wissen, wann und durch wen dieser zum ersten Mal über die Probleme rund um schlecht verklebte Kuverts in Kenntnis gesetzt worden war.

Hintergrund der Frage ist wohl, dass Mailath-Pokorny wiederholt argumentiert hatte, dass eine - nicht zuletzt von den NEOS geforderte - Verschiebung der am 18. September abgehaltenen Wahl nicht möglich gewesen sei, da man dafür mindestens elf Tage Vorlaufzeit gebraucht hätte. Die NEOS, die derzeit über eine Anfechtung des Urnengangs nachdenken, erwähnen demnach in der Anfrage ausdrücklich, die Stadt habe bereits am 2. September Probleme mit schadhaften Wahlkarten gegenüber Medien bestätigt.

Misstrauensantrag gegen Wehsely

Personell wird am Donnerstag besonders Sozialstadträtin Wehsely im Mittelpunkt stehen. Denn sowohl FPÖ als auch ÖVP wollen die Ressortchefin unter Beschuss nehmen. Die Blauen haben bereits angekündigt, einen - wegen rot-grüner Mehrheit wenig aussichtsreichen - Misstrauensantrag gegen Wehsely einzubringen. Denn es gebe zahlreiche Missstände in der Gesundheitspolitik als auch beim Thema Mindestsicherung, hatten die Freiheitlichen beklagt.

Was letztere betrifft, wirft die FPÖ Wehsely vor, sie habe Beamte angewiesen, „rechtswidrige Verwaltungsakte zu setzen, Belege bzw. Dokumente nicht zu prüfen und Angaben von nicht-österreichischen Mindestsicherungsempfängern nicht zu hinterfragen“, wie es in einer Anfrage heißt, mit der sich die Ressortchefin ebenfalls wird beschäftigen müssen. Die Stadträtin selbst hatte bereits am gestrigen Dienstag angekündigt, die FPÖ wegen übler Nachrede auf Unterlassung und Widerruf zu klagen - mehr dazu in Wehsely reagiert mit Klage auf FPÖ-Anzeige.

Schanigärten und Vergnügungssteuer am Freitag

Die ÖVP will Wehsely ebenfalls in die Zange nehmen. Sie widmen ihr gar die Aktuelle Stunde, deren Thema die Schwarzen diesmal über haben. Die Ressortchefin wird sich auch im Landtag am Freitag der oppositionellen Kritik stellen müssen. Denn die ÖVP hat schon zu Wochenbeginn angekündigt, eine Dringliche Anfrage an die Ressortchefin zu richten. Hierbei begehren die Schwarzen Auskunft zur Mindestsicherung. Der Volkspartei ist nicht zuletzt der Anstieg der Unterstützungsleistungen ein Dorn im Auge.

Abgesehen davon werden auch zwei wesentliche gesetzliche Änderungen in der Freitagssitzung unter Dach und Fach gebracht. Einerseits wird das Ende der Vergnügungssteuer mit Ende des Jahres besiegelt. Andererseits steht die Lockerung der Schanigärten-Regelung, konkret die Winteröffnung, zum Beschluss. Das Paket inkludiert allerdings auch eine teils empfindliche Erhöhung der Tarife für die Gastro-Outdoor-Flächen. Die genaue Tagesordnung sowie die Fragestunde für den Landtag standen am heutigen Vormittag noch nicht fest. Der genaue Ablauf wird erstfestgelegt.