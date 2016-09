Frau erstochen: Verdächtiger gefunden

Nach dem Mord an einer 53-jährigen Frau in Wien-Favoriten hat die Polizei nun ihren tatverdächtigen Lebensgefährten gefunden. Der 47-Jährige liegt in einem Spital, er dürfte eine Überdosis Drogen genommen haben.

Anrainer hätten den Mann bereits am Dienstag reglos in einem Innenhof in Wien-Meidling gefunden, so Polizeisprecher Roman Hahslinger gegenüber Radio Wien. Er sei nicht ansprechbar gewesen und in ein Spital gebracht worden. „Einer der Mitarbeiter im Spital hat ihn dann am Mittwoch aufgrund von Zeitungsfotos wiedererkannt“, sagte Hahslinger. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei verständigt.

zurück von weiter

Vernehmungsfähig sei der 47-Jährige derzeit jedoch nicht: „Er befindet sich in einem komatösen Zustand, Lebensgefahr dürfte keine bestehen. Er hat Substanzen zu sich genommen, man weiß aber noch nicht genau, welche“, berichtete Hahslinger.

Frau verblutete nach Messerstichen

Die Polizei fahndete seit Dienstag nach dem Mann. Der 47-jährige wird verdächtigt, seine 53-jährige Lebensgefährtin erstochen zu haben. Gefunden wurde die Tote am Dienstagvormittag von ihrer Mutter und der Mutter ihres Lebensgefährten in dessen Wohnung in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten - mehr dazu in Mordverdächtiger weiter flüchtig.

Laut Obduktion war die 53-Jährige verblutet - mehr dazu in Obduktion: 53-jährige Frau verblutete. Sie wies mehrere tiefe Messerstiche im Hals- und Oberkörperbereich auf, laut Polizei steckten noch zwei Messer in ihrer Brust. Die Frau und der 47-Jährige waren seit 13 Jahren ein Paar. Laut Zeugenaussagen soll das Paar eine „On-off-Beziehung“ geführt haben. Zum Tatzeitpunkt sollen die beiden jedoch getrennt gewesen sein. Der 47-Jährige hat eine Ex-Frau und mit ihr eine 22-jährige Tochter.