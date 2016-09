AUA stockt Flotte auf

Die Flotte der Austrian Airlines (AUA) bekommt Zuwachs. Die Fluglinie mietet drei zusätzliche Flugzeuge an, zuden wird sie fünf Air-Berlin-Maschinen betreiben. Ab Herbst testet die AUA außerdem Internet auf Mittelstreckenflügen.

Eine Boeing 777 für die Langstrecke und zwei Airbus A320 werden für jeweils rund acht Jahre zur Flotte dazukommen, teilte die AUA am Donnerstag mit. Die Boeing 777 soll ab dem Frühjahr 2018 zur Verfügung stehen, die A320 werden schon ab Herbst vor allem die Verbindungen nach Deutschland übernehmen. Der Flottenausbau hatte zuletzt gewackelt, vor allem auf der Langstrecke. Die AUA musste hier ihre Gewinnerwartungen dämpfen - mehr dazu in AUA-Flottenausbau wackelt.

Air-Berlin-Maschinen werden umlackiert

Außerdem werden aus dem am Mittwoch, bekanntgegebenen Deal zwischen Air Berlin und der AUA-Mutter Lufthansa fünf Maschinen inklusive Personal in Wien stationiert - mehr dazu in news.ORF.at. Sie werden in Lackierung und Ausstattung im AUA-Design gestaltet, sagte AUA-Chef Kay Kratky. Allerdings ist noch offen, welche Destinationen damit dann angeflogen werden und wie die finanziellen Konditionen genau aussehen. Die Maschinen sollen Anfang 2017 nach Wien kommen.

Test für Internet auf Mittelstrecke ab Herbst

Gleichzeitig gab die AUA bekannt, dass in der Economy Class nach Vorbild der Mutter Lufthansa eine Premium-Kategorie eingeführt wird. Internet bei den Mittelstrecke-Flugzeugen wird im Herbst getestet und bei entsprechender Annahme durch die Kunden bis Mitte 2017 auf Mittelstrecke-Flugzeugen ausgerollt. Außerdem wird im Winterflugplan eine Verbindung auf die Seychellen aufgenommen.

Links: