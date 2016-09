Kindermuseum: Neue Ausstellung testet Sinne

Wie schnell ist Schall? Was ist eigentlich Licht? Die Sinne Hören und Sehen stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im ZOOM Kindermuseum, die seit heute geöffnet hat. Der passende Titel: „Hör Hör! Schau Schau!“

„Wir versuchen Räume zu schaffen, die inspirieren“, erläuterte Kurator Christian Ganzer bei einer Presseführung. Schon zu Beginn des Kindermuseums seien die fünf Sinne im Fokus gestanden. „Damit wollen wir etwas, was tagtäglich passiert, näher heranzoomen und eine Spur mehr ins Detail gehen.“

Die Ausstellung richtet sich an 6- bis 12-jährige Kinder. An insgesamt 15 interaktiven Stationen können sie sich austoben, zum Beispiel in einer Schreikammer oder einem Spiegelkabinett. Einen Spiegel kann man auch detektivisch nutzen, lernen sie, mittels sechs drehbarer Spiegel können Verstecke entdeckt werden. Oder man nimmt das Ohr genauer unter die Lupe - dargestellt als überdimensionale Installation aus Tennisbällen, Trommel und Staubsaugerelementen.

Ausstellungshinweis: „Hör Hör! Schau Schau“, 29. September bis 26. Februar 2017 im ZOOM Kindermuseum, Museumsplatz 1, 1070 Wien. Eintritt für Kinder frei, Erwachsene 5 Euro, Reservierung empfohlen

343-Meter-Schlauchspule erklärt Schall

„Unsere Aufgabe ist gewesen, diesen Moment zu schaffen: In dem man kurz nachdenkt, was Licht ist, was Schall ist“, so Ganzer. „Es soll ein spielerischer Zugang sein, um einerseits Lust zu wecken und andererseits Reflexion zu schaffen.“

Dafür stellt man mitunter die Welt auch auf den Kopf, wie eine Station zur Camera Obscura zeigt. Durch die kleinen Gebilde mit minimaler Öffnung geblickt, wird die an der Wand leuchtende Ziffernfolge „7353“ schnell zum Wort „ESEL“. Oder man wirft einen Blick durch ein größeres Exemplar, das den vor dem Museum liegenden Hof des Wiener Museumsquartiers Kopfstehen lässt. Wie schnell Schall ist, bringt zum Beispiel eine 343 Meter lange Schlauchspule ans Ohr, an dem genau eine Sekunde nach einem Knopfdruck ein Geräusch zu hören ist.

Atelier widmet sich Welt der Farben

Neben der Hauptausstellung, die bis Ende Februar 2017 zu sehen ist, gibt es auch im weiteren Herbstprogramm Neues zu entdecken, wie ZOOM-Vorstandsvorsitzender Jürgen Czernohorszky betonte. So steht das Atelier unter dem Motto „Mischmaschmuschelbunt“ und widmet sich der Welt der Farben, gibt es neue Workshops im Trickfilmstudio und wird außerdem eine Pop-up-Station in Wien-Ottakring fortgeführt, wo im Sommer ein „Ministreichholzschachteluniversum“ eingerichtet wurde. Weitere Fixbestandteile im ZOOM sind der Ozean (ein Spiel- und Erlebnisbereich) oder das Film- und Soundlabor.

