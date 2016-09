Nickol ist zweiter Vier-Hauben-Koch Wiens

Silvio Nickol, Koch im Wiener Palais Coburg, erhielt im Rahmen der „Gault&Millau“-Präsentation als zweiter Koch Wiens eine vierte Haube verliehen. Heinz Reitbauer vom Steirereck wurde als „Koch des Jahrzehnts“ ausgezeichnet.

Bei der Präsentation des neuen „Gault&Millau Österreich“, einem der wichtigsten Restaurantführer des Landes, gab es eine Überraschung. Silvio Nickol, Koch im Palais Coburg, erhielt eine vierte Haube und erreichte 19 Punkte. Für die Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe war dieser Aufstieg die logische Konsequenz: „Silvio Nickol hat seinen eigenen Weg nun wirklich gefunden, zeigt Mut zur Kompromisslosigkeit und vor dieser Kreativität können wir uns nur verneigen.“

APA/Barbara Gindl

Reitbauer ist „Koch des Jahrzehnts“

Die übrigen Vier-Hauben-Lokale blieben unverändert ebenfalls bei 19 Punkten, dabei handelt es sich um das Restaurant Obauer in Werfen/Salzburg, Simon Taxacher in Kirchberg in Tirol sowie das Steirereck im Stadtpark. Heinz Reitbauer, Koch im Steirereck, bekam zudem den Titel „Koch des Jahrzehnt“ verliehen.

Wien zählt haubenmäßig zum stärksten Bundesland, insgesamt 157 Hauben wurden an 113 Wiener Restaurants verliehen, als einziges Bundesland hat Wien nun zwei Vier-Hauben-Lokale. Auch in anderen Kategorien räumten Wiener Lokale ab. Als Aufsteiger des Jahres wurde Stefan Speiser vom Restaurant Opus im Hotel Imperial ausgezeichnet. Den Service-Award erhielt Sandra Jedliczka vom Restaurant Mochi. Erstmals wurde auch das „Bier des Jahres“ prämiert, in dieser Kategorie gewann das „Champion Bitter Wildbrett“ der Brauerei Hofstetten.

Mälzers Salon Plafond erhält eine Haube

Den höchsten Neueinstieg schaffte Amadors Wirtshaus & Greisslerei in Grinzing, das auf Anhieb 17 von 20 Punkten erreichte und damit drei Hauben erreichte. Das Lokal Salon Plafond des deutschen Starkochs Tim Mälzer im Museum für Angewandte Kunst (MAK) erhielt ebenfalls im ersten Jahr eine Haube verliehen. Der Deutsche eröffnete das Restaurant im vergangenen Dezember, Mälzer selbst schwingt jedoch nicht den Kochlöffel - mehr dazu in Tim Mälzer eröffnet Lokal im Wiener MAK.

