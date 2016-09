DC Tower wird verkauft

Der Wiener DC Tower, das höchste Haus Österreichs, wird verkauft. Laut der Wiener Entwicklungsgesellschaft für den Donauraum (WED) startet nun der Verkaufsprozess für das 250 Meter hohe Gebäude.

Die Auslastung beträgt laut WED inzwischen mehr als 90 Prozent. Das war in den ersten Jahren nach der Errichtung nicht so - mehr dazu in DC Tower findet kaum Mieter.

So haben sich laut der Aussendung am Freitag jüngst PwC Österreich und IBM CIC entschieden, in den Tower auf der Donau-City zu übersiedeln. Mit bereits bestehenden Mietern wie etwa der Voest Alpine, Shire (Baxter), Regus, John Harris oder dem Melia Hotel sei das neue Wahrzeichen Wiens mit seinen 72.700 Quadratmeter Nettonutzfläche auf 60 Geschoßen nun zu mehr als 90 Prozent vermietet, hieß es.

ORF/Rieger

Thomas Jakoubek: Guter Zeitpunkt für Verkaufsstart

Laut WED-Geschäftsführer Thomas Jakoubek bietet dies nun ideale Bedingungen für einen Verkauf - auch weil die Situation auf den internationalen Immobilienmärkten derzeit günstig sei, wie er versicherte. Mit der Durchführung des internationalen Verkaufsprozesses wurde das Transaktionsteam von bareal Immobilientreuhand und deren Kooperationspartner Cushman & Wakefield London beauftragt.

Der DC Tower - der auch noch einen kleineren Zwilling erhalten soll - wurde 2014 eröffnet - mehr dazu in Zweiter DC Tower ist fix. Für die Gestaltung des dunkel verglasten Monolithen zeichnete der französische Architekten Dominique Perrault verantwortlich.

