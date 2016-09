„Lange Nacht“ mit Hasen und Särgen

Von millionenschweren Gemälden bis zum Probeliegen im Sarg: Bereits zum 17. Mal findet heute die ORF-Lange Nacht der Museen statt. Albrecht Dürers weltbekannter „Feldhase“ wird dafür kurz aus dem Depot geholt.

Bei der heurigen Ausgabe treten zwei berühmte Hasen ins Rampenlicht: Dürers „Feldhase“ wird für sieben Stunden in der Albertina zu sehen sein. Eine seltene Gelegenheit, wird das Blatt doch nur alle fünf Jahre im Original aus dem Depot geholt - mehr dazu in Dürer-Hase für sieben Stunden zu sehen.

Der „Hase mit den Bernsteinaugen“ aus dem gleichnamigen Roman von Edmund de Waal wird im Kunsthistorischen Museum (KHM) das erste Mal ausgestellt - mehr dazu in KHM zeigt „Hase mit den Bernsteinaugen“. Direkt gegenüber im Naturhistorischen Museum kann die 25.000 Jahre alte Venus von Willendorf betrachtet werden, die heuer neben Dürers „Feldhasen“ als Sujet für die Lange Nacht der Museen dient.

„Lust und Laster im alten Wien“

Zu den weiteren Highlights in Wien zählen unter anderem Ai Weiweis Schau „translocation - transformation“ im 21er Haus, die Friedrich Kiesler-Schau im MAK oder Führungen durch den Wiener Hauptbahnhof. Zu den Kuriosa zählen das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof, in dem man etwa in einem Sarg „Testliegen“ kann, oder das Condomi-Museum, in dem Barbara Wolfinger aus dem Buch „Lust und Laster im alten Wien“ lesen wird.

Erstmals dabei ist heuer das Bezirksmuseum Innere Stadt im Alten Rathaus, wo auch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes erstmals seine Tore für die „Lange Nacht“ öffnen wird. Weitere Neuzugänge sind das Metro Kinokulturhaus, das Museum der Wiener Modemacher oder das Österreichische Volksliedwerk.

Letzte Nacht für das Zahnmuseum

Im Technischen Museum wird es Monster zu sehen geben. Ein 12 Meter großes Stadtmonster tritt einem Monster aus Müll gegenüber. Im Zahnmuseum gibt es für Mutige die letzte Gelegenheit, sich auf den Zahn fühlen zu lassen. Das Museum in der Währingerstraße wird nämlich bereits am kommenden Montag geschlossen.

Im Krankenpflege-Museum in Ottakring wird gezeigt, wie Menschen seit der Antike gepflegt werden. Im Rettungsmuseum in Hernals können die Besucherinnen und Besucher medizinische Ausrüstung der Vergangenheit sowie restaurierte Rettungswagen sehen. Wie bequem eine Rettungstrage ist, können Interessierte ebenfalls testen. Im Feuerwehrmuseum Am Hof läuft derzeit eine Sonderausstellung, die Sport und Kultur innerhalb der Berufsfeuerwehr beleuchtet.

Wer wissen will, wie schwer ein Zentner ist, wie Waagen aus dem 19. Jahrhundert aussehen oder wie Kaffee aus Teig nachgemacht wurde, ist im Marktamtsmuseum in Floridsdorf richtig. Welche Entwicklung die Wiener Bim in den vergangenen hundert Jahren machte, zeigt die Lange-Nacht-Bim, die als Oldtimer-Straßenbahn über den Ring fährt.

Kinder haben freien Eintritt

Tickets für die „Lange Nacht“ kosten 15 Euro, der ermäßigte Preis beträgt zwölf Euro. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre ist frei. Eintrittskarten sind im Vorverkauf und beim „Treffpunkt Museum“ erhältlich. Für Wien befindet sich dieser am Maria-Theresien-Platz. Außerdem sind dort Booklets mit umfangreichen Informationen zu den Programmangeboten und Infos zu den Bus- und Fußrouten erhältlich.

Alle Museen, die ein spezielles Kinderprogramm anbieten, sind durch ein eigenes Symbol „Kinderaktion“ gekennzeichnet. Außerdem gibt es auch heuer wieder den Kinderpass, der Museumsbesuche mit einem kleinen Geschenk belohnt.

