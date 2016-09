184 Wiener Sirenen werden getestet

Heute wird in Wien der jährliche Zivilschutz-Probealarm ausgelöst. Vier Signale werden von 12.00 bis 12.45 Uhr zu hören sein. Die Wienerinnen und Wiener können danach auch die Hörbarkeit der Sirenen melden.

184 Sirenen sind in Wien überwiegend auf Dächern öffentlicher Gebäude montiert. Im Falle eines besonderen Vorkommnisses löst die Katastrophenleitzentrale im Wiener Rathaus die Sirenen aus. Jede kann einzeln angesteuert werden, aber auch bezirksweise oder wie im Falle des Probealarms auch stadtweit.

Vier Signale von 12.00 bis 12.45 Uhr

Der Probealarm beginnt um 12.00 Uhr mit dem Signal Sirenenprobe. Es folgen die Signale Warnung um 12.15 Uhr, Alarm um 12.30 Uhr und Entwarnung um 12.45 Uhr.

Sirenenprobe: 15 Sekunden

Warnung: Drei Minuten gleichbleibender Dauerton. Herannahende Gefahr! Radio oder TV-Gerät (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

Alarm: Eine Minute auf- und abschwellender Heulton. Gefahr! Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder Fernsehen (ORF) durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.

Entwarnung: Eine Minute gleichbleibender Dauerton. Ende der Gefahr! Weitere Hinweise über Radio und Fernsehen (ORF) beachten.

APA/Zivilschutzverband (ORF.at)

Wiener können Hörbarkeit der Sirenen melden

Mit dem Probealarm sollen zwei Faktoren überprüft werden: Einerseits sollen die Wienerinnen und Wiener mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden. Andererseits wird auch überprüft, ob die Sirenen funktionieren und in welcher Qualität sie von der Bevölkerung gehört werden.

Die Stadt Wien hat auf ihrer Homepage ein eigenes Formular eingerichtet, in der die Hörbarkeit der Signale einzeln abgefragt wird. Die Wienerinnen und Wiener können zu jedem Signal angeben, ob sie es „sehr gut“, „gut“, „schwach“ oder „gar nicht“ gehört haben.

Mit einem „Zivilschutz-Newsletter“ wird auch noch ein weiteres Service angeboten: In dem Fall, dass in Wien Sirenen ausgelöst werden, egal ob Probealarm oder echter Alarm, werden Abonnenten auch per E-Mail davon informiert. Allerdings sind in dem E-Mail keine Details zu dem Alarm enthalten. Diese Informationen kommen wie auch bei alleiniger akustischer Warnung vom ORF via Radio, Fernsehen und Internet. Im Vorjahr gab es lediglich bei einer der 184 Sirenen in Wien kleinere Probleme - mehr dazu in Probealarm: Nur eine Sirene funktionierte nicht.

