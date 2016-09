Rätsel um tote Vögel auf A2

Am Freitagnachmittag haben „mehrere dutzend tote Vögel“ auf der Fahrbahn der Südautobahn (A2) für Stau gesorgt. Woher die Vögel kamen ist nicht bekannt. Auch die Todesursache der Tiere gibt Rätsel auf.

Auf der A2 Richtung Graz lagen zwischen dem dem Knoten Inzersdorf und dem Knoten Vösendorf „mehrere dutzend tote Vögel“ auf der Fahrbahn. Die ASFINAG bestätigte den Zwischenfall. Laut dem Autobahnbetreiber handelt es sich bei den toten Tieren um Stare.

„Wir wissen nicht wie es dazu kam, dass die toten Vögel auf der Fahrbahn lagen“, heißt es von der ASFINAG. Es komme zwar immer wieder vor, dass tote Vögel auf der Straße liegen, aber „in diesem Ausmaß, hatten wir das bisher noch nicht“.

„Oft können sie Geschwindigkeit nicht abschätzen“

„Das Vögel tot vom Himmel fallen, kommt extrem selten vor“, sagt Norbert Teufelbauer von BirdLife auf Anfrage von wien.ORF.at. Wahrscheinlicher sei, dass die Tiere etwa in einen LKW geraten sind. „Oft können sie die Geschwindigkeit nicht abschätzen, und fliegen in ein Fahrzeug“, so Teufelbauer.

