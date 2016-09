Mann in Bett verbrannt

Bei einem Feuer ist am Freitag in Favoriten ein Mann in seinem Bett verbrannt. Die Betreuerin des Mannes hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Für den mobilitätseingeschränkten Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist noch unklar.

„Die Pflegerin des Mannes hat die Feuerwehr gerufen, weil ihr beim Öffnen der Wohnungstüre Rauch entgegen gekommen ist“, sagt Michael Wagner von der Wiener Berufsfeuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung in der Hofherrgasse zu Mittag bereits in Brand. Bei den Löscharbeiten „wurde eine männliche Person im Bett vorgefunden. Der mobilitätseingeschränkte Wohnungsinhaber konnte sich nicht mehr rechtzeitig aus der Wohnung retten und erlitt tödliche Verletzungen. Dieser konnte von uns nur noch Tod geborgen werden“, sagte Wagner.

Brandursache noch nicht bekannt

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist noch Gegenstand von Ermittlungen. In den angrenzenden Wohnungen wurde durch den Zimmerbrand im ersten Stock laut Feuerwehr niemand verletzt.