Frau angefahren: Festnahme steht bevor

Nachdem eine 22-Jährige nach einem Clubbesuch Sonntagfrüh in Favoriten von einem Mann niedergefahren und schwer verletzt worden ist, überprüft die Polizei nun Verdächtige. Eine Festnahme könnte es schon am Nachmittag geben.

Insgesamt fünf Zeugen hatte die Polizei nach der Tat befragt. „Diese haben im Prinzip alle dasselbe gesagt“, berichtete Polizeisprecher Christoph Pölzl. Einige Zeugen erinnerten sich allerdings auch an Teile des Kennzeichens, das soll die Fahndung nach dem Täter einfacher machen. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs. Der fahrerflüchtige Lenker soll absichtlich mit seinem Peugeot auf den Gehsteig gerast sein, nachdem die Frau ihn im Umfeld der „Balkan-Disco“ in der Daumegasse abgewiesen hatte - mehr dazu in Frau offenbar absichtlich niedergefahren.

Das Opfer soll im Laufe des Tages, spätestens aber am Dienstag, befragt werden. In der Zwischenzeit sucht die Polizei weiter nach möglichen Tätern: „Wir überprüfen gerade Verdächtige“, sagte Pölzl. Jedenfalls gehen die Beamten davon aus, dass einer jener Männer, mit denen die Frau gestritten hatte, auch der Fahrer ist. Den Ermittlern zufolge könnte es schon am Nachmittag eine Festnahme geben.

ORF

Frau inzwischen außer Lebensgefahr

Bereits vor dem Lokal war die junge Serbin mit mehreren Männern in Streit geraten. Umstehende halfen, die Auseinandersetzung verbal beizulegen. Mit einer Freundin ging die 22-Jährige Richtung Bushaltestelle Daumegasse in der Grenzackerstraße. Dort fuhr sie der Lenker mitten auf dem Gehsteig nieder, ehe er flüchtete. Die junge Frau wurde mit Verdacht auf einen Schädelbruch, ein Schädelhirntrauma und eine Verletzung der Wirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen befindet sie sich nicht mehr in Lebensgefahr.