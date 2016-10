Frau erstochen: Lebensgefährte gesteht

Nachdem eine 53-Jährige vergangen Woche in Wien-Favoriten erstochen worden war, hat ihr Lebensgefährte am Wochenende im Krankenhaus die Tat gestanden. Er war nach einer Überdosis eingeliefert worden.

„Als Motiv gab er in einer ersten Befragung im Spital Eifersucht an“, sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger gegenüber Radio Wien. Bereits am Freitag wurde die U-Haft über den Mann verhängt. Weitere Details gibt es derzeit noch nicht, da der Mann erst befragt und noch nicht abschließend einvernommen wurde.

Mutmaßlicher Täter im Innenhof gefunden

Anrainer fanden den Wiener am Dienstag reglos in einem Innenhof in der Herthergasse in Wien-Meidling gefunden. Laut Polizei war er nicht ansprechbar und wurde in ein Spital gebracht. Der Mann dürfte eine Überdosis sowie Alkohol konsumiert haben und befand sich bis zum Wochenende in komatösem Zustand, in den vergangenen zwei Tagen wurde er langsam aufgeweckt - mehr dazu in Frau erstochen: Verdächtiger gefunden.

Frau starb nach mehreren Messerstichen

Erst im Spital stellte sich heraus, dass es sich um den Verdächtigen handelte. Ob er sich mit den suchtmittelhaltigen Tabletten und dem Alkohol selbst das Leben nehmen wollte, ist noch unklar. Gefunden wurde die Tote Dienstagfrüh von ihrer Mutter und der Mutter ihres Lebensgefährten in dessen Wohnung in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten. Laut Obduktion war die Frau nach mehreren tiefen Messerstichen verblutet - mehr dazu in Obduktion: 53-jährige Frau verblutete.

Die Frau und der Verdächtige waren seit 13 Jahren ein Paar. Laut Zeugenaussagen soll das Paar eine On-off-Beziehung geführt haben. Zum Tatzeitpunkt sollen die beiden jedoch getrennt gewesen sein. Der Mann hat eine Ex-Frau und mit ihr eine 22-jährige Tochter.