Rathaus-Figuren kehren zurück

Einst haben zehn Figuren, die bürgerliche Berufe darstellen, die Fassade des Wiener Rathauses geziert. Vier davon wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört - nun kehren sie rekonstruiert zurück an ihren angestammten Platz.

Am Montag wurden die ersten beiden Figuren, ein Buchdrucker und ein Kaufmann, an ihre angestammten Plätze auf der Gebäudeseite in der Felderstraße gehoben. „Die Skulpturen am Mittelrisalit wurden in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt äußerst aufwendig rekonstruiert, um das ursprüngliche Erscheinungsbild von 1883 wiederherzustellen. In Kürze können die Wienerinnen und Wiener wieder die gesamte Skulpturenreihe an ihrem Rathaus bewundern“, kündigte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) an.

zurück von weiter

Historische Tonmodelle als Vorlage

Im Weltkrieg zerstörte ein Bombentreffer jene Figuren, welche die Berufe des Buchdruckers, des Kaufmannes, des Arztes sowie des Rechtsgelehrten darstellten. Als Vorlagen für die Rekonstruktion des Buchdruckers und des Kaufmannes dienten historische Tonmodelle, die im Wien Museum gelagert sind.

Vom Arzt und vom Rechtsgelehrten existierten diese jedoch nicht mehr. Einzig ein verschwommenes Bild der Fassade und ein Bild des Tonmodells vom Arzt konnten in einem Buch in den Archiven gefunden werden. Auf dieser Basis schufen der Bildhauer Bruno Rey und sein Mitarbeiter Jonathan Mollner Tonmodelle.

APA/Herbert Neubauer

Insgesamt 76 Skulpturen am Rathaus

Alle vier Tonmodelle wurden in 3D eingescannt. Steinmetze erstellten dann mithilfe der Computerdaten aus etwa drei Tonnen schweren Savonnieres-Kalkstein-Blöcken grob ausgearbeitete Skulpturen. Die Feinarbeit erfolgte in Reys Atelier in Stockerau. In jeder der fertigten 1,6 Tonnen schweren Figuren stecken etwa 500 Stunden Arbeit. In Summe haben sie einen Wert von rund 265.000 Euro.

Ein Kran hat nun den Buchdrucker und den Kaufmann zurück an die Fassade gebracht, am Dienstag, kehren der Arzt und der Rechtsgelehrte zurück. Die sechs bestehenden Monumente wurden restauriert. Insgesamt finden sich an der Fassade des Wiener Rathauses 76 monolithische Skulpturen. Dabei handelt es sich um Denkmäler der Babenberger Herzöge Heinrich II Jasomirgott und Leopold VI, Figuren der Kronländer, der Vorstädte, der Freiwilligen, der Bürgersoldaten, der Tugenden und eben der bürgerlichen Berufe.