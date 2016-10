Schönbrunn sucht Namen für Pandazwillinge

Die Pandazwillinge im Tiergarten Schönbrunn sollen nun Namen bekommen. Für das Weibchen steht dieser schon fest, für das Männchen werden Pandafans um Ideen gebeten, über die dann online abgestimmt wird.

Nach einer chinesischen Tradition bekommen Pandajungtiere erst nach dem 100. Tag Namen, da die Sterblichkeit bis dahin hoch ist. Für die Pandazwillinge im Tiergarten Schönbrunn wird es also ab dem 15. November so weit sein.

Tiergarten Schönbrunn

„Für das Panda-Weibchen haben wir schon einen Namen gefunden, den wir aber noch nicht verraten“, so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter am Dienstag in einer Aussendung. „Diesen Namen hatten wir schon lange im Hinterkopf. Nach drei Männchen war die Freude über ein Weibchen besonders groß und wir haben immer gesagt, wenn einmal ein Weibchen dabei ist, soll es diesen speziellen Namen bekommen.“ Lediglich, dass es ein chinesischer Doppelname ist und der erste Teil des Namens wieder „Fu“ für „glücklich“ ist, wird verraten.

Vorschläge bis 16. Oktober

Für den Namen das Männchen können nun bis 16. Oktober unter panda@zoovienna.at an den Tiergarten geschickt werden. Es sollte ein chinesischer Name sein, der mit „Fu“ beginnt. Die drei besten Ideen stehen danach in einem Onlinevoting auf www.zoovienna.at zur Wahl. Mit einem großen Kinderfest am 27. November sollen die Namen der Pandazwillinge gebührend gefeiert.

Die bisherigen Schönbrunner Pandajungtiere hießen bis jetzt Fu Long, Fu Hu und Fu Bao. Die Mutter der Zwillinge heißt Yang Yang, der Vater Long Hui. Die beiden leben seit 2003 als Leihgabe der Volksrepublik China in Wien.

Jungtiere werden immer aktiver

Unterdessen werden die beiden noch namenlosen Pandas immer aktiver und haben ihre Augen bereits geöffnet. Die Zwillinge würden zudem bereits ihre Köpfe heben, mit den Beinen zappeln und auf dem Bauch ihrer Mutter Yang Yang herumkugeln, hatte der Tiergarten unlängst mitgeteilt - mehr dazu in Pandazwillinge in Schönbrunn öffneten Augen.

Links: