Schwangere mit Messer attackiert

Nur knapp einem Mordversuch entgangen ist am Montagabend eine 37-jährige Schwangere in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Eine psychisch schwer kranke Freundin setzte ihr laut Polizei plötzlich ein Messer an die Kehle, weil sie in ihr den Satan sah.

Der Vorfall passierte am Montag gegen 23.00 Uhr in der Wohnung des Opfers in der Guntherstraße. Die 37-Jährige hatte die 28-Jährige, die an Schizophrenie erkrankt ist, auf ein Getränk hereingebeten. In der Küche soll die 28-Jährige dann plötzlich ein großes Küchenmesser genommen und es der Schwangeren an die Kehle gehalten haben. „Du hast den Satan in dir - ich will dein Blut trinken!“, schrie sie laut Polizei.

Opfer konnte aus Wohnung flüchten

Es kam zu einem Gerangel, die Schwangere konnte sich losreißen und in das Stiegenhaus flüchten. Bei Eintreffen der Polizei hielt die 28-Jährige das Messer weiterhin in der Hand und wollte damit auch auf die Beamten einstechen. Diese drohten damit, auf sie zu schießen, woraufhin sie das Messer sinken und sich festnehmen ließ. Sie wurde in die Psychiatrie gebracht.