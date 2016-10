Langes Wochenende für Comicliebhaber

Die Vienna COMIX lädt am Wochenende Comic-Fans aller Art in die Marx-Halle. Neben zahlreichen Verkaufsständen aus dem In- und Ausland sind auch bekannte Gäste aus der Szene geladen. Die Veranstalter rechnen mit 8.000 Besuchern.

Das zweitägige Event bietet Ausstellungs- und Verkaufsstände auf einem Gelände von 6.000 Quadratmetern. Seit 1993 findet die Messe jährlich statt, dieses Mal am 8. und 9. Oktober in der Marx-Halle in Wien. Es werden namhafte Gäste vor Ort sein, wie der französische Comiczeichner Yoann Chivard, er ist seit 2009 Hauptzeichner der Serie Spirou und Fantasio, die in einem neuen Band gemeinsam mit „Marsupilami“ ein Abenteuer erleben, oder Michele Bertilorenzi, er arbeitete bereits für DC, Vertigo und Marvel.

Der Spaß am Verkleiden

Neben den zahlreichen Comic-Fans erscheinen auch viele Cosplayer und Cosplayerinnen. Cosplay ist ein Verkleidungstrend aus Japan, bei dem man beispielsweise das Kostüm einer Anime-, Film- oder Comicfigur trägt. Seit den 90er Jahren begeistert der Trend zunehmend Menschen in Europa. Zu Gast ist unter anderen die österreichische Cosplayerin Nana Kuronoma. Sie ist seit 2007 in der Szene und wird häufig als Model gebucht.

Im Rahmen des Events wird am Sonntag der COMIX Cosplay Award verliehen. Besucher und Besucherinnen werden dazu aufgerufen ihre Kostüme auf einer Bühne zu präsentieren. Neben Produkten namhafter Hersteller gibt es für die drei besten Kostüme einen besonderen Preis zu gewinnen. Die drei Bestplatzierten erhalten eine ausgedruckte 3D-Figur von sich selbst samt Verkleidung im Wert von 300 Euro.

Veranstaltungshinweis: Vienna COMIX, 8. und 9. Oktober, Marx-Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Neben der großen Auswahl an Produkten rund um das Thema Comic wird es ein eigenes Star-Wars-Special geben, zu dem Fans aus ganz Europa anreisen. Natürlich sind viele davon aufwendig verkleidet. Rund um die beliebte Star-Wars-Filmreihe wird es Schaukämpfe mit Laserschwertern geben sowie ein eigenes Spiel für Kinder. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch der Star-Wars-Fanfilm „Regrets of the Past“ zu sehen sein.

Austrian Superheroes

Wiener Comicszene wächst

Bereits im Vorfeld der Vienna COMIX wurde Mittwochabend im Wiener Rathaus die 4. Ausgabe von „ASH - Austrian Super Heroes“ präsentiert. Dieses Mal kommt dem Superhelden Captain Austria der Rathausmann zur Hilfe. Auch einen Gastauftritt von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) gibt es. Das Heft erscheint am 8. Oktober im Handel und wird auch im Rahmen der Vienna COMIX vorgestellt. Finanziert wurde die vierteilige Serie durch Crowdfunding - mehr dazu in Erster Einsatz für Wiener Superhelden.

Außerdem wird Samstagabend ab 19 Uhr zum ersten Mal die „Comic-Lounge“ im Wiener WUK stattfinden, eine Plattform für Comicproduzenten und Comicproduzentinnen aus ganz Österreich. In erster Linie werden Comichefte und Bücher zu sehen sein, aber auch Animationsfilme und Installationen sowie alles andere, was der sequentiellen Kunst zugeordnet werden kann.

