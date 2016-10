Opa bei Geburtstagsfeier mit Messer attackiert

Eine Geburtstagsfeier hat am Montagabend mit einem Polizeieinsatz geendet. Beim Tortenanschneiden soll ein 30-jähriger Mann mit einem Messer auf seinen 90-jährigen Großvater losgegangen sein. Er wurde festgenommen.

Die beiden hatten am Montag in der Wohnung des 90-Jährigen den Geburtstag des Enkels gefeiert. Der Angriff auf den Großvater war laut Polizei nicht der erste dieser Art. Diese musste schon öfters wegen Ausrastern des Enkels ausrücken. Der Pensionist hatte Angst vor ihm und daher schon mögliche Waffen aus dem Haushalt verbannt. Dennoch geriet der 30-Jährige an das Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge. Er fügte dem Großvater laut Polizei Schnittwunden an den Unterarmen zu.

90-Jähriger konnte Messer aus Fenster werfen

Trotz seines betagten Alters gelang es dem Mann, dem Angreifer das Messer zu entwenden und es aus dem Fenster zu werfen. Der Enkel lief aus der Wohnung, um die Waffe zu bergen, und blieb mit dem Messer in der Hand vor dem Haus stehen, sodass sich die mittlerweile alarmierten Rettungskräfte nicht ins Haus trauten. Erst als die Polizei ihn festnahm, konnte der Großvater ärztlich versorgt werden.