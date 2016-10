Leerstandsagentur setzt Fokusgebiete

Das Konsortium „Kreative Räume Wien“ hat sich zum Ziel gesetzt, leerstehende Geschäfte wieder zu beleben. Einige Projekte konnten bereits vermittelt werden, nun setzt das Konsortium einen Fokus auf einzelne Gebiete.

Das Konsortium „Kreative Räume Wien“ hat die ersten Fokusgebiete für ihre Arbeit ausgewählt. Sie wollen verwaiste Flächen für eine neue Nutzung weitervermitteln. Besonderes Augenmerk liegt auf der Fokussierung auf bestimmte Gebiete, vorzugsweise auf Zielgebiete der Stadtentwicklung, um Einfluss auf das Stadtbild zu nehmen. Ab sofort liegt der Fokus vor allem auf dem Hundsturm und der Reinprechtsdorfer Straße im 5. Bezirk, dem Gebiet um die Kreuzgasse/Hernalser Hauptstrasse im 17. und 18. Bezirk sowie dem Floridsdorfer Spitz im 21. Bezirk.

Mehrere Projekte vermittelt

Zum einen werden leerstehende Geschäftslokale gesucht, darüber hinaus allerdings natürlich auch Menschen, die sich darin auf Zeit aufhalten wollen. Dafür kämen etwa Künstler, Kulturschaffende oder Jungunternehmer in Frage. Bisher sind etwa 100 Anfragen eingegangen und einige Projekte wurden auch schon erfolgreich vermittelt. Darunter etwa die Ausstellungen der „The School of Kyiv - Department Vienna“ in verschiedenen Standorten in Ottakring oder das Festival „Urbanize! 2016“, das von 12. bis 16. Oktober im Gschwandner in Hernals stattfindet.

Leerstehende Geschäftslokale sind jedoch nicht nur nicht schön, sie sorgen bei Anrainern oft für ein Unsicherheitsgefühl. Das Konsortium „Kreative Räume Wien“ sucht seit einem halben Jahr nach Möglichkeiten, leere Flächen zu beleben - mehr dazu in Leerstandsagentur nimmt Form an.

