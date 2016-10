A23: Abfahrt Richtung Norden gesperrt

Am kommenden Wochenende geht die Sanierung der Tangente in die vorletzte Sperrphase, wie es von der ASFINAG heißt. Dazu ist beim Knoten Prater ab Freitagabend, 22.00 Uhr die Abfahrt in Richtung Norden gesperrt.

Die finalen Arbeiten am Knoten Prater auf der A23 Tangente in Wien laufen auf Hochtouren, vermeldet die ASFINAG. Da die vorletzte Sperrphase am kommenden Wochenende auf dem Programm stehe, müsse die die Abfahrt von der A23 in Richtung Norden auf die A4 in Richtung Flughafen komplett gesperrt werden. Die Abfahrt werde saniert und mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen.

Konkret müssen Autofahrer von Freitagabend, 22.00 Uhr bis Sonntag 15.00 Uhr der Baustelle ausweichen. Die Umleitung erfolgt über den Knoten Kaisermühlen oder großräumig über die S1 beim Knoten Vösendorf in Richtung Knoten Schwechat/Flughafen.

