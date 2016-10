Polizist gestand Mord an Schwangerer und Sohn

Wegen mehrfachen Mordverdachts ist ein 23-jähriger Polizeibeamter festgenommen worden. Er gestand laut Polizei, seine 25-jährige schwangere Lebensgefährtin und den gemeinsamen einjährigen Sohn getötet zu haben.

„Wir sind momentan auf dem Weg, um die Leichen zu bergen“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Am Dienstag hatte der Mann laut Polizei außerhalb seiner Dienstzeit eine Abgängigkeitsanzeige erstattet: Seine schwangere Lebensgefährtin und der gemeinsame Sohn seien unauffindbar.

Hintergründe unklar

Nachdem es auch am Donnerstag noch keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau gegeben hatte, übernahm das Wiener Landeskriminalamt die Ermittlungen - und der Verdacht erhärtete sich, dass der 23-Jährige selbst etwas mit deren Verschwinden zu tun hatte. Am Freitagnachmittag sei er dazu dann befragt worden und habe sofort ein Geständnis abgelegt, so Maierhofer. Der 23-Jährige wurde festgenommen.

Das Motiv des 23-Jährigen war vorerst unklar. Der Mann würde erst im Laufe des Abends erneut einvernommen, so Maierhofer, am Nachmittag war der Beschuldigte mit den Ermittlern unterwegs zum Tatort. Bei dem 23-Jährigen handelt es sich laut Maierhofer um einen gebürtigen Steirer, der seit 1. Jänner 2016 im polizeilichen Außendienst in Wien tätig war.

25-Jährige im sechsten Monat schwanger

Die 25-jährige Klagenfurterin war im sechsten Monat schwanger. Freunde und Familie hatten in sozialen Netzwerken nach ihr gesucht. Eine Handyortung verlief negativ - mehr dazu in Erste Hinweise zu Abgängiger mit Kind.