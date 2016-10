Frau attackiert Mann mit Messer

Ein Streit eines Paares ist in der Nacht auf Samstag in Favoriten eskaliert. Eine 54-jährige Frau verletzte ihren gleichaltrigen Lebensgefährten mit einem Messer schwer. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Mann konnte kurz vor Mitternacht noch selbst Polizei und Rettung verständigen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag er im Vorzimmer eines Kleingartenhauses, in dem sich die Auseinandersetzung abgespielt hat. Die Wiener Berufsrettung brachte den Mann in ein Spital. Er hatte schwere Verletzungen an Brust und Rücken erlitten, war aber ansprechbar.

Einvernahme der Frau steht noch aus

Die Polizei nahm die stark alkoholisierte Frau noch am Tatort fest. Sie konnte bis Samstagmittag nicht einvernommen werden. Was zum Streit und zu der Bluttat geführt hat, war daher noch unklar.