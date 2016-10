Fischer bleibt Stadthallen-Chef

Wolfgang Fischer bleibt weitere fünf Jahre Geschäftsführer der Wiener Stadthalle. Fischer ist seit 2012 Chef der zur Wien Holding gehörenden Eventlocation - geplant ist etwa die Austragung der MTV Europe Music Awards.

Die neue Funktionsperiode beginnt im Februar 2017, wie Fischer am Montag im APA-Gespräch erläuterte. Sie dauert somit bis 2022. Als mögliches künftiges Veranstaltungshighlight kündigte der Stadthallen-Geschäftsführer die MTV Europe Music Awards an. Derzeit gebe es Gespräche, diese 2018 in die Stadthalle zu holen, verriet Fischer.

In der ersten Funktionsperiode waren der 60. Song Contest sowie Konzerte mehrerer Weltstars wie Rihanna, Ellie Goulding oder Muse die Höhepunkte. Die Präsentation des Programms für die nächste Saison findet am 9. November statt, im Interview mit „Kurier“ verwies er bereits auf Konzerte von den Beach Boys im Juli 2017, aber auch Konzerte von Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros stehen am Plan. Eine Fortsetzung der Erste Bank Open gibt es ebenfalls.

Zweite Funktionsperiode für Fischer

Wolfgang Fischer ist seit 2012 Geschäftsführer der Wiener Stadthalle. Die vorherigen Leiter Peter Gruber und Gerhard Feltl gingen damalas in Pension - mehr dazu in Hofmann und Fischer Stadthalle-Geschäftsführer

