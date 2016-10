Letzter Bauabschnitt in Zahnklinik gestartet

Auf dem Gelände der Uni-Zahnklinik am Alsergrund wird wieder gebaut. Das Gebäude der ehemaligen Zahnklinik wird komplett renoviert, schon in einem Jahr soll laut Plan alles fertig sein. Beim letzten Umbau gab es einige Probleme.

Insgesamt 2.600 Quadratmeter werden in der Sensengasse derzeit umgebaut. In dem Gebäude, in dem zuletzt die Zahnklinik untergebracht war, soll im Keller ein Rechenzentrum einziehen. In den Obergeschossen sollen die Studienabteilung und zwei kleinere Institute der Medizinischen Universität Platz finden.

Die Baustelle sei durchaus eine Herausforderung, heißt es von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Das Gebäude ist aus dem 18. Jahrhundert und viele Teile laut Bundesdenkmalamt geschützt. Vor allem der Dachboden muss zu großen Teilen erhalten bleiben.

zurück von weiter

Barocke Fenster werden restauriert

Ebenso werden die verbliebenen Fenster aus der Barockzeit aufwendig restauriert. Der Keller wird hingegen abgegraben, um ihn für die Technik und die hohen Serverschränke nutzbar zu machen.

Nach der Sanierung der ersten Bauteile hatte es vor drei Jahren einige Probleme gegeben. Wegen eines undichten Glasdachs drang Wasser in den Eingangsbereich der Klinik. Auch der Boden der Ambulanz musste wegen eines Wasserschadens saniert werden. Ein Ventil war falsch eingebaut worden, wochenlang sickerte Wasser unbemerkt in Boden, die frisch eröffnete Ambulanz war wochenlang gesperrt - mehr dazu in Wasser legt Zahnambulanz lahm und Dach der neuen Zahnklinik undicht.

Die alten Schäden wurden laut offiziellen Angaben ohne zusätzliche Kosten saniert. Für die neue Baustelle hat sich die BIG laut eigenen Angaben entsprechend vorbereitet. Zwölf Mio. Euro soll der Umbau kosten, bereits im Herbst 2017 soll er abgeschlossen sein - vorausgesetzt, es treten keine gröberen Probleme auf.

Links: