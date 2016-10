Baustart für weltgrößtes Holzhochhaus

In der Seestadt Aspern beginnen Mittwoch die Bauarbeiten für das laut Angaben des Investors höchste Hochhaus der Welt aus Holz. 24 Stockwerke wird es haben und 84 Meter hoch sein. Die Kosten werden mit 65 Millionen Euro beziffert.

Herausforderungen beim Bau des Holzhochhauses sind vor allem die Statik, der Brandschutz und die höheren Kosten als bei einem konventionellen Bau. Rund 65 Millionen Euro steckt der Investor, die Kerbler Gruppe, in das Holzhochhaus, ein konventioneller Bau wäre um zehn Prozent billiger, heißt es. Errichtet wird es neben der U2-Station Seestadt, am Mittwoch beginnen die Kellerarbeiten.

APA/OLN OFFICE LE NOMADE | RLP Rüdiger Lainer+Partner

Pläne für Holzhochhäuser auch in anderen Städten

Zu drei Viertel besteht das Haus aus Holz, und zwar aus Fichte. Für die Stabilität sorgt ein Betonkern in der Mitte, auch Einrichtungen wie der Lift werden nicht aus Holz sein. Beim Brandschutz setzt man auf flächendeckende Feuermelde- und Löschanlagen, das Holz wurde zudem einem Vollbrandtest unterzogen.

Wohnungen wird es in dem Haus nicht geben - dafür Büros, ein Hotel, ein Restaurant und einen Wellnessbereich. Fertig sein soll es im Herbst 2018, das höchste Holzhaus der Welt ist es dann allerdings wohl nicht lang: In mehreren Städten gibt es Pläne, in London ist zum Beispiel ein gleich 300 Meter hoher Holztower geplant.

Ressourcenschonende Bauweise

Ursprünglich hätte der Bau bereits im Frühjahr starten sollen. Nun beginnt man ein halbes Jahr später. Besonderes Augenmerk legten die Planer dabei auf eine ressourcenschonende Bauweise, hieß es damals von der Projektverantwortlichen: „Vergleicht man es mit einem Stahl-Beton-Hochhaus, sparen wir 2.800 Tonnen CO2-Äquivalente. Das bedeutet, man könnte 1.300 Jahre lang täglich 40 Kilometer Auto fahren“ - mehr dazu in Seestadt: Weltgrößtes Hochhaus aus Holz.