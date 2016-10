Welpen in Mülltonnen geworfen

Gleich zwei Fälle von Tierquälerei sind in Wien bekannt geworden. Beidemale haben Unbekannte Welpen in Mülltonnen geworfen. Passanten entdeckten die Tiere und alarmierten die Einsatzkräfte.

In der Anton-Ochsenhofer-Gasse in Liesing hörten eine Mutter mit ihrer Tochter ein Wimmern aus einer Mülltonne. Sie konnten einen Welpen aus der Tonne holen. In der Mariahilfer Straße in Rudolfsheim entdeckten Spaziergänger gleich zwei Welpen in einer Mülltonne. Die Täter hatten die Welpen in einen Plastiksack gesteckt und dann in den Müll geworfen. Den drei Welpen geht es laut Polizeisprecher Roman Hashlinger gut. Sie wurden an eine entsprechende Einrichtung übergeben.

LPD Wien

Polizei warnt vor Straßenhändlern

In beiden aktuellen Fällen konnten die Täter bislang nicht ausgeforscht werden. Dass Straßenhändler nicht nur viel zu junge Welpen verkaufen, sondern unverkaufte Welpen einfach in Mülltonnen werfen, ist nicht neu. Die Wiener Polizei ersucht daher erneut, keine Tiere bei Straßenhändlern zu kaufen, sondern vielmehr sofort die Polizei zu alarmieren.

Der Handel mit Welpen durch Straßenhändler ist illegal. Im Vorjahr traten Bund und Stadt verschärft gegen den Welpenhandel auf - mehr dazu in Stadt und Bund gegen illegalen Welpenhandel (wien.ORF.at; 12.2.2015).