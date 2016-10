Disput um Mülltonnen-Haus

Ein Bürohaus für die MA 48 in Form eines Müllcontainers soll laut „Falter“ jenes Projekt gewesen sein, das eine Jury abgelehnt und das heftige Proteste der Architektenkammer gegen Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) ausgelöst hatte.

In der Vorwoche hatte die Architektenkammer Sima kritisiert: Diese habe ein Projekt nicht umgesetzt, obwohl es Wettbewerbssieger geworden war. Sima sprach in ihrer Reaktion von einem „ärgerlichen Einzelfall“ - mehr dazu in Architektenprotest: Sima spricht von „Einzelfall“. Nun lüftete der Falter „das Geheimnis des Mistkübelbüros“.

Warum hegt Stadträtin Sima so eine Ablehnung gegenüber Architekten? Wegen dem Mistkübelbüro. Keine Satire. https://t.co/BDzf9kRK7M pic.twitter.com/VcdOzExn5u — Florian Klenk (@florianklenk) 11. Oktober 2016

Bürohaus in Form eines Müllcontainers

Laut „Falter“ soll sich MA 48-Chef Josef Thon, der Lebensgefährte von Sima, dafür eingesetzt haben, für die Errichtung eines Hauses der Müllentsorger einen Entwurf im Stil eines überdimensionalen Müllcontainers zu realisieren. Die Jury, die 2013 einen entsprechenden Wettbewerb zu entscheiden hatte, hielt von der Idee aber wenig. Die Vision soll sogar als „unsäglicher Kitsch“ bezeichnet worden sein. Die Stadt Wien verzichtete nach der Ablehnung des Müllcontainerbüros gleich komplett auf den Bau des Gebäudes.

Sima will Wettbewerbe in Wien neu aufstellen

Sima nahm bei der Präsentation der neuen Bombardier-Straßenbahnen in Wien am Mittwoch auch zum „Mistkübelbüro“ Stellung, ohne dies allerdings im Detail anzusprechen. Es sei ihr Anliegen gewesen - auch im Interview mit dem Falter - darauf hinzuweisen, dass manche Prozesse in der Stadt historisch gewachsen sind, dadurch umfangreich und kompliziert geworden sein könnten und möglicherweise effizienter und schneller über die Bühne gebracht werden könnten. Es sei ihr Versuch gewesen, die Debatte über Wettbewerbe und Ausschreibungen in der Stadt zu versachlichen und auf eine neue Ebene zu stellen, so Sima.

Umweltstadträtin Ulli Sima im „Wien heute“-Interview

Im Falter sagt Sima, der Auftraggeber müsse die Letztentscheidung haben, was mit Steuergeld passiert. Eine Jury könne das nicht gegen ihn entscheiden. Deswegen sei sie dafür, die Wettbewerbe der Stadt neu aufzustellen.

NEOS-Kritik an Sima

NEOS kritisierte in einer Aussendung Sima, die sich einfach über das Urteil einer Fachjury hinweggesetzt habe. Dass das Projekt zusätzlich noch aufgrund „von Befindlichkeiten ihres Ehemanns und MA 48-Chefs entsorgt wurde und damit alle Architekten für so gut wie umsonst arbeiten durften, stinkt zum Himmel“.

